Diabetikere venter forgæves på kommunen

Helene ærgrer sig over, at Rødovre Kommune ikke hjælper diabetikere til nemmere test, når flere andre kommuner godt kan finde ud af det. Foto: Danish Street Docs

Diabetes Når regionerne lægger arm om, hvem der skal betale for diabetikernes hjælpemidler, er det postnummeret, der bestemmer om du er på vinder- eller taberholdet. I Rødovre, taber du.

Af André Bentsen

Når diabetikerne i Gribskov og Frederikssund skal måle deres blodsukker, hiver de bare telefonen frem fra lommen. I Rødovre har enkelte diabetikere så svært ved at bruge den gamle metode med at stikke sig selv, at de nogle gange må smide tøjet midt på arbejdsdagen for at finde et sted at stikke eller ikke kan få lavet nye pas, fordi der ikke er mere hud tilbage på fingrene.

Det har nu fået en del diabetikere til at råbe kommunerne op, blandt andet Gorm Skovsted og hans datter, Helene Skovsted Eld.

De håber, at også Rødovre Kommune snart vil støtte diabetikere økonomisk, hvis de ønsker den nye målemetode.

“Diabetikere stikker sig selv i fingrene flere gange om dagen for at måle glukose. Med fingerprikker og strips måles der ca. 3-6 i døgnet, mens nogle måler mere end 10 gange. Da dette gøres dagligt, udvikler mange hård hud på fingrene, så man skal stikke sig selv flere gang for at klemme blod ud,” forklarer Helene Skovsted Eld.

Sakker bagud

Hun undrer sig over, at en af landets førende kommuner på sundhedsområdet kan være så langt bagud. Det nemlig ikke helt nyt, at man få en sensor, der placeres på overarmen, som måler én gang i minuttet og som kan aflæses fra sin mobiltelefon. “Denne Flash glukosemåling har været i Danmark i 5 år og været godkendt i EU siden 2014 til at måle glukose, som bruges til insulinbehandlede diabetespatienter,” forklarer Gorm Skovsted.

“Da sensoren måler én gang i minuttet gør den det nemt at følge sit blodsukker ved en simpel scanning af sensoren, og se et mønster i blodsukkeret samtidig,” siger Helene og tilføjer:

“Dette er en stor lettelse for alle diabetikere. Fingerprikkeren er derimod en gammeldags behandlingsform som ikke giver den samme værdi i forhold til Flash glukosemåling, hvor man løbende kan måle og regulere sit blodsukker med færre komplikationer.”

Problemet er, at sensoren kan bevilges af regionen som behandlingsredskab, mens kommunerne gør det som hjælpemiddel.

Stor forskel

En nylig undersøgelse fra Diabetesforeningen viser da også, at drømmen om at få bevilling til flash glukosemåling gennem kommunen, er svær, afhængig af hvilken kommune du bor i også selvom der på finansloven er afsat 10 millioner kroner til et forsøg med glukosemålere.

“Et lille, men vigtigt skridt,” siger Helene og tilføjer:

“For at sikre alle, med type 1 diabetes, retten til behandling med sensorbaseret glukosemåling, er det vigtigt at få landet en aftale i Folketinget. Det er vigtigt, at patienter ikke lander mellem to stole i kommuner og regioners armlægning om, hvem der skal betale.”

Dårlige aftaler

I Rødovre Kommune er formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen (S) enig i, at Rødovre bør være med på den nyeste teknologi.

“Jeg er på bølgelængde med diabetespatienterne i denne her sag. Det er moderne teknologi, når det er allerbedst, fordi det giver dem mere livskvalitet og oftere målinger,” mener hun.

Men der er et problem.

“I kommunen har vi altid tidligt fremme med hensyn til at benytte os af moderne teknologi. Blokaden her og nu er indkøbsaftalerne. Vi har forpligtet os til nogle produkter i lang tid. Men vi er ved at kigge på, hvilke muligheder vi har og også om der er snitflader til regionen. Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke skal være en del af det nye her,” lover hun.

“Det er et spørgsmål om tid og vi arbejder på sagen.”

Samtidig ærgrer politikeren sig dog over, at firmaet bag den nye teknologi ikke bare vil sælge produktet til den enkelte diabetikere, som kommunerne så kunne støtte økonomisk.

“Jeg var ikke opmærksom på, at der var et problem her, men det irriterende er, at det firma, der producerer dem, har reklameret aggressivt, så alle gerne vil have dem, men de vil ikke sælge det privat, så de bare kan få den. Det er direkte afpresning af kommunerne. De har lagt os i benlås, men det er selvfølgelig ikke borgerens problem og jeg regner bestemt med, at vi får kigget på praksis i år og prøvet af, hvordan vi kan få dem. om det skal være gennem jobcenter, hjemmeplejen eller Hjælpemiddelcentralen,” forsikrer Annie Arnoldsen Pedersen, der efter at have set på sagen har hørt mange skrækhistorier om diabetikere, der må et helvede igennem for at få målt deres blodsukker.