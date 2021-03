Derfor bør du vælge et digital bureau til din markedsføring

SPONSORERET INDHOLD Er du i tvivl om du skal vælge et digital bureau til at lave din hjemmeside? Det er helt forståeligt, for det kan være en jungle at finde i typer af bureauer og hvad de hver især tilbyder, da der findes et hav af forskellige slags. Måske overvejer du et webbureau, da det er billigere end et digital bureau - men du får meget mere ved at vælge et digital bureau end du måske lige regner med - læs mere om hvorfor her:

Af SPONSORERET INDHOLD

Et digital bureau har ansatte, som hver er specialist i hver deres fag og de brænder for det. Man har altså hele pakken samlet ét sted og kan få hjælp til alt, hvad der har med det digitale at gøre. De udvikler ikke bare en standard hjemmeside til dig, du kan også sparre med dem om design, udvikling og markedsføringen af den. For nok er hjemmesiden flot, men for at du også skal få forretning ud af den, kræver det at folk kan finde den på internettet.

Lad os sige at du ejer et lille, lokalt bageri og dine surdejsboller er kendte i den by, din forretning er i. Og nok kører forretningen fint fordi de kunder, som kender dig, støtter dig. Men vil det ikke være lidt sjovere hvis folk kom fra andre byer fra fordi de har læst godt om dig på internettet og fordi din hjemmeside kom øverst frem på Google? Netop det kan et digital bureau hjælpe dig med.

De kan hjælpe dig med at optimere søgeord, som passer til din hjemmeside og som kan hjælpe med at få andre hjemmesider til at linke til din hjemmeside. Man skal se alt arbejdet bagved som en investering på længere sigt. Det kræver tålmodighed, men i sidste ende vil det skabe langt mere vækst end du lige går og regner med.

Men nu kunne du jo godt sidde og tænke at det måske vil være billigere for dig at hive freelancere ind for at lave arbejdet med markedsføringen. Og muligvis ja. Men med et digital bureau har du én kontaktperson, som sørger for at det hele kører som det skal. Du kan slappe af og fokusere på dine surdejsboller, i stedet for at hive fat i fem forskellige freelancere for at høre hvordan det går med din forretning online. Alle kompetencerne er samlet ét sted og derfor kan samarbejdet også gå langt mere gnidningsfrit.

Men behøver jeg virkelig hele pakken, hvis jeg vælger et digital bureau?

Nej, slet ikke. Hvis du synes at din hjemmeside er helt fin, som den er, kan et digital bureau sagtens hjælpe dig med andre ting – f.eks. hvis hastigheden er for langsom på din hjemmeside eller annonceringer på sociale medier. Du kan også spørge til råds om din hjemmeside skal optimeres med et par ting eller om en ny SEO-analyse.

Hvis du nu tænker at du gerne vil vælge et digitalt bureau til din online markedsføring, skal du reseache forskellige bureauer. Det kan være at der allerede er et godt bureau i den by, eller at du skal ud og undersøge markedet i hele landet. Der er rigtig mange på markedet, så det kan være svært at finde rundt i hvilket et, du bør vælge. En huskeregel kan være at bruge dit netværk til at høre hvilket bureau, de har brugt eller gå på bureauets hjemmeside for at se hvilke virksomheder, de tidligere har arbejdet med og hvilke cases, de har.

Jeg håber at du er blevet klogere på hvad et digital bureau er og at du nu er klar til et digital rejse med din virksomhed.