Den 3. kvartfinale

Opvarmning før kamp den 3. kvartfinalekamp. Foto: Red.

slutspil Rødovre Mighty Bulls er på besøg i Hørsholm, hvor Rungsted Seier Capital tager mod tyrene. Det er den tredje kvartfinale, Rungsted fører 2-0 i kampe og rnn.dk er naturligvis til stede og spørgsmålet er. Mighty Bulls har været stå tæt på i to kampen, men kan Rødovre vende serien? Rødovre fører 2-1 efter 1. periode (OPDATERET)

Af Peter Fugl Jensen

Rungsteds Jacob Gammelgaard kom skævt ind på Phillip Schultz og tog benene på rødovrespilleren. Dermed var kampens første powerplay en realitet.

Rødovre havde haft et skud på mål indtil udvisningen, der faldt efter otte minutters spil. Indtil da havde det været en dominans af hjemmeholdet, der dog ikke havde skabt helt åbne chancer på deres fem skud på mål.

Heller ikke i overtalsspillet fik Rødovre ro på det ellers velsmurte powerplay, men fik da flyttet spillet op i hjemmeholdets zone. Det var tiltrængt.

Kort tid efter Rungsted var fuldtallige brændte det atter på foran John Muse, da nordsjællændernes 1. kæde lagde et tungt tryk. Men Rødovre afviste og fik vendt spillet.

Tyrene fik lagt et godt tryk, uden at få afsluttet, men da faren så ud til at være overstået for hjemmeholddet, så skiftede Rungsted ud og det opsnappede Beaudry og Leclerc.

Beaudry fangede pucken på offensiv blå, og Leclerc stod klar nær den modsatte stolpe, hvor til Beaudry sendte en perfekt pasning, så Leclerc let styrede pucken i mål. 1-0 til Rødovre. Det var bestemt ikke efter spil og chancer, men Rødovre viste, de er pivfarlige så snart Rungsted kikser bare en anelse i defensiven.

På is for RMB: Guillaume Leclerc – Jeremy Beaudry – Antonin Manavian – Nicklas Carlsen – Magnus Povlsen

Målet fik hjemmeholdet til lige at skrue lidt op for presset og kort tid efter var Wideman tæt på, han fik Rungsteds hidtil største chance, Gustav Green fangede returen, men selv ikke i to forsøg kunne han presse pucken forbi John Muse.

I næste skift trak Matthias Persson en udvisning, så Oliver Kjær måtte til afkøling. Der gik kun 16 sekunder med overtalsspil, så snorksov Rødovres defensiv, da Tim Daly fik lov til at stå helt fri midt på offensiv blå. Det havde seriens hidtil helt store spiller Shane Hanna set, så han sendte pucken frem til Daly, der ikke svigtede alene med John Muse. 1-1.

På is for RMB: Magnus Povlsen – Antonin Manavian – Oliver Kjær – Phillip Schultz

Kampen fortsatte med Rungsted som det spilstyrende hold, men nu bed Rødovre mere fra sig. Fik etableret spil i hjemmeholdets zone og skabte chancer.

Knap to minutter før periodens udløb, fik Rødovre bonus af deres hårde arbejde. Trevor Cheek stod ualmindelig meget fri foran mål, hvor han sendte pucken i mål – men det var efter et fremragende oplæg af Brett Welychka. Et flot mål. 2-1 til Rødovre.

På is for RMB: Trevor Cheek – Brett Welychka – Steffen Klarskov – Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen

Målet slog tydeligvis Rungsted ud af kurs, selvom de forsøgte sig til det sidste med at lægge pres på gæsterne. Men Rødovre vandt nærkampene og fik nemmere ved at afvise de nordsjællandske favoritter sammenlignet med de første 18 minutter.

Det er svære arbejdsbetingelser for journalister i Bitcoin Arena, men jeg vli forsøge at opdatere artiklen i pausen.

Her er et start-up foto af de ufattelig mange “vagter,” som er på plads i hallen. De passer virkelig godt på mig og måske også et par kolleger mere, når klokken nærmer sig 17.50.

Selvom det pt. kun er din udsendte, som er på lægterne, så vælter det med “staff” og vagter i Bitcoin Arena. Selvom de er så mange, har de ikke budt pressen (mig, red.) på kaffe, så det er ikke for at øge servicen.

Men jeg er jo fra Rødovre og vi er, for at bruge en kendt politikers udtryk som er herfra, notorisk kriminelle, så jeg kan jo godt forstå dem. Jeg blev også flov og den hærværk, som er begået mod indfaldsskiltene til Hørsholm, der er overtegnet med teksten 2610 samt Rødovre. Skrevet af en person, der på ingen måde har taget undervisning i skønskrift. Det er flovt gutter.