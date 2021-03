Byggeren kæmper med kaniner, men hjælper børn

John Sommerset fra Rødovre Byggelegeplads lover, at personalet nok skal passe på børnenes kaniner under krisen, og understreger, at personalet bruger de ekstra kræfter på at passe ekstra på de børn og unge, der mistrives mest under isolationen. Foto: Brian Poulsen

Trivsel Forældre til børn på Rødovre Byggelegeplads er frustrerede over, at børnene ikke må besøge deres kaniner eller få dem med hjem. Til gengæld løfter ’Byggeren’ en helt uventet rolle ved at gå ture med børn og unge, der mistrives i isolationen.

Af André Bentsen

Hvordan kan det være, at man må mødes 25 udendørs til sport, når en enkelt lille pige ikke må fodre sin kanin, eller passe den hjemme hos sig selv? Det spørgsmål har en forældre på vegne af en lille gruppe andre forældre stillet til Rødovre Kommune.

De undrer sig over, at deres børn ikke kan få lov til at se deres kaniner på Rødovre Byggelegeplads.

”Det er mere end 100 dage siden, de har set deres dyr, og vi er bange for, at kaninerne ikke får rørt sig. Samtidig savner børnene kaninerne og har ondt i maven over ikke at kunne passe dem,” siger en af forældrene til Rødovre Lokal Nyt.

Forældrene undrer sig over kommunens afvisning af at lade børnene komme retur til Byggelegepladsen, der jo kan gå ind under kategorien ’udendørs-areal’.

”Det vil være nemt at overholde retningslinjer og holde styr på sikkerheden. Luk nu op, så børnene kan komme til deres kaniner,” lyder det fra forældrene.



Passer godt på dem

På Byggeren lover lederen, John Sommerset, at der er styr på børnenes kaniner, mens de er væk.

”Udfordringen for Byggeren er, at vi samler børn fra fem forskellige skoler, så hvis femteklasserne kommer, risikerer vi, at blive superspreder. Vi passer godt på dyrene imens, børnene venter, og vi glæder os rigtig meget til, de kommer tilbage, og indtil da, så passer vi ekstra godt på de børn og unge, der mistrives mest under denne krise og tilbyder dem noget ekstra,” siger han.

Byggerens personale har derfor arrangeret små gåture med børn og unge, og har også haft både heste og kaniner ude til de børn, der har haft det sværest.

”De ressourcer vi plejer at bruge, bruger vi nu ekstra på at løfte det her ansvar for byens unge. Det ved jeg, de andre institutioner også gør, for nogle har det sværere end andre under sådan en isolation,” siger han og fortsætter:

”Vi er opmærksomme på, hvem vi kunne frygte ikke har det godt, og så følger vi op på mistanken og sørger for, at familierne ikke føler sig stigmatiseret over at spørge om hjælp og tilbyder helt legalt, at børnene kan kigge ind et par gange om ugen.”





Og så sker der noget magisk

”De kommer lige akkurat ind af døren med hætten over hovedet, og så går de 25 skridt og skuldrene falder ned og smilet kommer frem og man får tårer i øjnene over at kunne se det der glimt, der kommer tilbage i øjnene på dem. Det er det sociale element og den frie leg, hvor de gør, hvad de har lyst til sammen med de personer de har lyst til, de mangler,” siger John, der synes, man skal ringe til Byggeren, hvis man føler ens barn mistrives.