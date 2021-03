Der kommer sjældent røg uden ild og debatten om de lokale brændeovne blusser stadig. Foto: SignElements

FORURENING Når man læser indlægget "Brug din brændeovn med god samvittighed" (den 3. marts '21) er man ikke i tvivl om, at det primært handler om at bevare skorstensfejererhvervet, og det kan man måske godt forstå. Men argumenterne for at bruge brændeovne med god samvittighed kræver et modspil.

Af Kirsten Aalling, Vamdrupvej 44

I en dokumentarudsendelse for nylig på den nordtyske TV-kanal NDR kunne man se, hvilke negative konsekvenser alle former for brændeovne har på miljøet. Man undersøgte blandt andet, om det var rigtigt, at ovne med den nyeste teknologi var så forureningsfrie, som fabrikanterne siger. Det viste sig, at partikelforureningen var lig nul indendøre men stærkt forurenende udenfor. Det ægtepar, der i god tro havde investeret i en helt ny brændeovn, var rystede.

Der bliver i øvrigt sagt i programmet, at forureningen fra brændeovne samlet set forurener lige så meget som biler og at partiklerne fra brændeovne er farligere end dem fra dieselbiler.

Måske hentydede de til blandt andet dioxin, en af de farligst gifte man kender, som udledes i atmosfæren ved al afbrænding af træ. Det fremgik også af en undersøgelse, der for nylig er offentliggjort i Danmark.

Endelig viste man i udsendelsen også, hvor det træ man afbrænder i god tro rent faktisk kommer fra. Langt størstedelen kommer fra illegal skovhugst i fredede skove i Østeuropa, trods forsikringer om, at det er bæredygtigt. Det kan lade sig gøre, fordi de myndigheder, der skal beskytte skovene, er korrupte.

Skorstensfejerne glæder sig i indlægget over, at forureningen under corona-restriktionerne er faldet 40%, men konkluderer samtidig at folk i perioden endda har brugt deres brændeovne mere. Det tror jeg ikke, de kan dokumentere og jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt. På mine mange gåture i villaområderne i vinter har jeg netop bemærket, at folk bruger deres brændeovne mindre, måske fordi de ved, at det forurener. Når de bliver brugt, er man ikke i tvivl!

Så alt i alt er jeg dybt uenig med skorstensfejerne og kan ikke se rimeligheden i ‘hyggefyring’, når konsekvenserne er så skadelige på alle måder. Jeg har i øvrigt bemærket, at ingen nye huse har skorstene. Mon ikke det skyldes en erkendelse af, at brændeovne har overlevet sig selv.