Bortkørsel af jord behøver ikke være dyrt

Bortkørsel af jord kan være relevant i mange forskellige tilfælde. Det kan være, at du er i gang med et større byggeprojekt på din grund, som kræver, at du kører noget jord væk. Men det kan også være, noget jord på din grund er forurenet og derfor er nødt til at blive fjernet.

Bortkørsel af jord kan sagtens være dyrt, men det behøver det ikke at være. Her får du tips til, hvordan du finder det til en overkommelig pris.

Sammenlign tilbud for at finde den bedste pris

Pris på bortkørsel af jord varierer rigtig meget. Det kommer an på, hvor meget jord du skal have kørt væk, om din jord er foruret og hvilket firma du vælger. F.eks. er forurenet jord dyrere at bortskaffe end almindelig jord. Derfor er det ikke til at sige til fast pris på bortkørsel af jord.

Når du skal finde den bedste pris, kræver det derfor, at du begynder at sammenligne tilbud fra forskellige entreprenørfirmaer. Det er den nemmeste måde, hvorpå du sikrer dig, at du får den bedste pris. Hvis ikke du prissammenligner, risikerer du at betale langt mere, end hvad der er nødvendigt.

Når du skal sammenligne priser, kan du gøre det ved at kontakte enkelte entreprenørfirmaer og få et tilbud af dem. Ellers findes der forskellige online tjenester, der klarer det arbejde for dig, så det bliver endnu nemmere for dig. På den måde kan du rigtig hurtigt finde den bedste pris og dermed spare så mange penge som muligt.

Vær opmærksom på om du skal kontakte din kommune

Hvis du har noget jord, du skal have bortskaffet, skal det i nogle tilfælde meldes til din kommune. Det afhænger af nogle forskellige ting, men i hvert fald er det en god idé at være opmærksom på, hvorvidt du skal kontakte din kommune eller ej.