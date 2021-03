Blandede følelser for genåbningsplan

Rødovre Centrum havde håbet på genåbning før påske. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

corona Der er et cadeau til den samlede rammeaftale for genåbningen af Danmark fra Rødovre Centrum, men selvom der nu er lys for enden af tunnelen, havde økonomidirektør Jacob Birkbøll håbet på en åbning før påske.

Af Christian Valsted

Efter flere måneders uvished er der nu er dato klar. Den 21. april kan store indkøbscentre og stormagasiner, på over 15.000 kvadratmeter, igen åbne for almindelig handel.

Det har været en lang nedlukning. Også for lang, hvis man spørger Jacob Birkbøll, der er økonomi-

direktør i Rødovre Centrum.

Centeret lukkede delvist ned den 17. december og når der igen bliver åbnet op for ’normale tilstande’, vil størstedelen af Rødovre Centrum have

været lukket i fire måneder og fire dage.

”Det har naturligvis været hårdt for os som center, men i endnu højere grad for alle butiksejerne, der har været igennem et mentalt maraton,” siger Jacob Birkbøll, der overordnet set er glad for, at der nu er lys forenden af tunnelen.

”Med rammeaftalen for genåbningen af Danmark er der nu en langsigtet plan og det giver ro. Vi har datoer, vi kan navigere efter og det giver klarhed og vished,” siger han.

Havde håbet på påskeåbning

Med rammeaftalen for genåbningen af Danmark kan Rødovre Centrum nu se frem mod den 21. april, men selvom genåbningsplanen skaber mere klarhed, ærgrer det Jacob Birkbøll, at genåbningen af landets storcentre ikke kunne ske før påske.

”Vi havde håbet på et andet udfald af ramme-

aftalen og er derfor en anelse frustrerede over, at vi må vente til den 21. april. Vi har ikke set evidens for, at smitten skulle ske i storcentrene, men har til gengæld set overfyldte strøgbutikker. Vi har svært ved at forstå den forskelsbehandling,” siger Rødovre Centrums økonomidirektør, der samtidig frygter, at danskernes udbetalte feriepenge for længst er brugt, når centeret åbner.

”Feriepengene bliver brugt meget hurtigt og tilgodeser de butikker, der har åbent og det har store konsekvenser for vores butiksejere,” siger Jacob Birkbøll om situationen, der faktuelt har kostet butikker livet i Rødovre Centrum.

”Rødovre Centrum er en sund virksomhed, men nedlukningen har selvfølgelig også haft store økonomiske konsekvenser for os. Vi har givet reduktion i huslejen for flere millioner til vores lejere, der har været på en meget lang og mental hård rejse. Vi er glade for, at der er kommer en plan, men jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kunne få lov til at åbne op før påske,” siger han.

Udover genåbningen af storcentre, vil der fra den 21. april også blive åbnet for udendørsservering på restauranter og caféer samt museer, kunsthaller og biblioteker. Her vil et nyt coronapas blive taget i brug.