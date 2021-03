Biodiversitet I Rødovre

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så er hit-listen over kommuner med mest biodiversitet kommet. Jeg er ret sikker på, at du har ventet spændt på den hit-listen og ikke har kunnet sove om natten.

Af Chrummer

Men nu er den her. Rødovre har opnået den tvivlsomme ære af, at være nummer sjok. Nummer 98 på listen over 98 kommuner. Det kunne ikke være værre. Hey, se postitivt på det: Vi er blandt top 5 på Coronalisten.

Biodiversitet? Hvad er det nu lige det er? Er det ikke noget med, hvor mange brændenælder og bier og sådan noget, der er i vores natur?

Vi er måske bare ikke så interesserede i planter – altså med mindre de kan tørres og ryges.

Vi ligger klemt inde mellem Roskildevej, Jyllingevej, Slotherrensvej, Tårnvej – ja og så lige M3 for at bringe lidt mere motorstøj til ligningen. Hvor fanden skulle der være plads til et insekthotel og vilde engarealer? I midterrabatten på Rødovrevej?

Findes der ikke også noget, der hedder menneskelig biodiversitet?

Vi har nærmest indbyggere fra det meste af verden, brune, sorte, hvide, gule, pensionister, førtidspensionister, arbejdere, funktionære og mon ikke vi kan piske en enkelt eller to direktører frem, hvis vi kigger efter i penthouse-lejlighederne i IrmaByen. Vi er vel det tætteste, man kan komme på et insekthotel for mennesker.

I Tørrøvelse har man rigeligt med EU-støttede braklagt jord, men der bor så ingen mennesker. I Rødovre har vi ikke så meget jord, vi kan ligge brak – til gengæld er vi hjem for mennesker. Så mange mennesker, at mange i Rødovre bor ovenpå hinanden. Så skal vi ikke bare vedtage, at Rødovre ikke vinder på biodiversiteten, men til gengæld så rummer vi bare en masse forskellige mennesker. Og kan vi så ikke bare vedtage, at biodiversiteten af kryb og planter tilbyder vi nogle gode rammer et andet sted, f.eks i Tørrøvelse.

Lad os da også tænke på de arme insekter. Jeg vil sgu da hellere være humlebi i Tørrerøvelse og flyve fra blomst til blomst i stedet for at ende mine dage på forruden af en Toyota Yaris på M3.

Dermed ikke sagt, at vi ikke skal forsøge at gøre det lidt bedre, men vi kommer jo nok ikke op ad listen, med mindre vi rydder Kærene, IrmaByen og et par mellemstore villakvarterere og planter bjørneklo og japansk pileurt i stedet for.

Vi har jo en stolt tradition for, at hver gang der fødes en ny borger i kommunen, så planter kommunen et træ – så vi bestemmer jo lidt selv, hvor meget vi vil bidrage med til biodiversiteten. Måske skulle vi ændre det til, at vi planter et træ hver gang en borger dør og der dermed er skabt mere plads til biodiversitet.

Men på den anden side set, så er Rødovre da en vigtig del af biodiversiteten. Når man tænker på alle de københavnske myg, der ufklækkes ved Damhussøen, så er Rødovre jo med sin befolkningstæthed en ren buffet for myggene. Og hvad ville der ske, hvis der ikke var huse til hus-måren og udehuse til hvepsebo? Har man taget det med i beregningen?