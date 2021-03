Avarta har kontakt til top 10

August Vitus Frandsen scorede kampens eneste mål, da Avarta vandt i Roskilde. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta vandt for anden kamp i træk, da de hentede en vaskeægte arbejdssejr hjem fra Roskilde. Dermed har Avarta kontakt til top 10, der forbliver i divisionerne.

Af Peter Fugl Jensen

Andet (ind- og udskiftninger) Avarta: Danny Stencel på banen i stedet Mads Walter (60’) Roskilde: 32 ind i stedet for 17 (80’) Roskilde: 21 ind i stedet for 20 (80’) Avarta: Benjamin Seka i stedet for Morten Nielsen (85’) Avarta: Fischer i stedet for Dino Avarta: Tristan Ibarra ind i stedet for Vitus August Frandsen (92’)

Det var et decimeret avarta-mandskab, der løb ind på kunststofbanen i domkirkebyen, for på tribunen sad blandt andet anfører Emil Thomsen, der var skadet og en karantæneramt Mikkel Eslund samt en skadet Mathis Cordua.

Avarta startede med en stærk medvind, der strøg på langs af kunststofbanen, der ligger op af tribunen til Stadion, der ikke bliver brugt i dag. Græsset var simpelthen ikke klar til kamp.

Hjemmeholdet kom flyvende fra start og havde en kæmpe chance efter et minut, men Magnus Krogh Hansen, der opsnappede en returbold fra keeper Morten Bank, så ud til at miste fodfæstet i afslutningsøjeblikket.

Roskilde fortsatte med at køre på og i det 5. minut, kom de frem til endnu stor chance, i øvrigt efter et bemærkelsesværdigt indkast, der så ud til at blive kastet flere meter længere fremme end bolden røg ud, men Avarta fik afværget netop, da Monday Etim skulle til at sparke bolden i mål.

Det lignede et skræmmende stærkt hjemmehold, men i det 8. minut kom Mads Walter alene igennem, efter en flot frispilning i dybden af Niklas ’Dino’ Toft. Selvom Walter sparkede i sidenettet, så var det første advarsel fra Avarta, der overtog spillet.

Det blev til yderligere et par ’lige-ved-og-næsten’ chancer til gæsterne, inden kampens første mål faldt.

I det 14. minut sparkede August Vitus Frandsen bolden fladt i mål med højrebenet, et par minutter inden var han allerede tæt på med et godt forsøg med venstrebenet – der også blev sendt mod mål en meter ude fra feltet.

Målet kom efter et fint opspil og til sidst oplæg af Emil Wass.

Efter scoringen faldt spillet lidt i tempo og intensitet og det meste spil foregik på den midterste del af banen.

En halvleg med forsvar i fokus

Ligesom i 1. halvleg kom Roskilde stormende fra start og denne gang med vinden i ryggen. Det blev et langt og hårdt pres mod gæsternes mål.

I det 54. minut fandt FC Roskilde da også vej til nettet ved Monday Etim, men der blev vinket og dømt for off-side, men hjemmeholdet var kommet godt ud til 2. halvleg, mens Avarta havde det svært og hurtigt mistede bolden, så de første 20 minutter bestod af at forsvare sig.

I det 60. minut kom der endnu et indlæg fra Avartas højreside, der vaklede i denne halvel, bolden strøg direkte mod Roskildes Valdemar Schousboe, der var millimeter fra at ramme bolden, i helt fri position.

Et par minutter senere var Avarta for første gang i halvlegen oppe i Roskildes felt, hvor det blev til et hjørne og det var særdeles tæt på en scoring. Hjemmeholdet slap dog med skrækken, men en scoring havde godt nok været stik mod spil og chancer.

Spillet vendte hurtigt og i det 64. minut måtte keeper Bank leverer en god redning, efter et par fine træk og en afslutning af Monday Etim fra kanten af feltet.

I det 76. minut havde Morten Nielsen et skud udefra, hvor bolden blev rettet af og gik til hjørne. Herfra havde Avarta god kontrol på kampen, Roskilde kom ikke frem til flere chancer og bolden var mest på grønne fødder.

Det lignede en udebanesejr, men så fik Roskilde et frispark en meter udenfor feltet i det 89. minut. Med vinden i ryggen var en kæmpe mulighed, men Jannik Skov Hansen sparkede bolden langt over mål.

Det blev spillet seks minutters overtid, og Roskilde fik lagt et sidste pres, men kom ikke for alvor frem til afslutninger og jublen var stor hos 100-kamps jubilar Simon Ustrup holdkammeraterne, da kampens dommer endelig fløjtede af.