Arbejdsgruppe skal forvandle Trekanten til medborgerhus

Arbejdet med at finde på nogle idéer for Islev Bibliotek er kommet godt fra land, men du kan stadig nå at være med i én af de fire arbejdsgrupper. Foto: Brian Poulsen

Islev Bibliotek Skal man tro arrangørerne af den digitale idéworkshop om Islev Bibliotek, Trekanten, gik mødet så godt, at fire arbejdsgrupper allerede i uge 12 kan mødes igen online for at arbejde videre med planerne, der skal omdanne biblioteket til et moderne medborgerhus.

Af André Bentsen

Fire store arbejdsgrupper med næsten 10 aktive borgere i hver var forleden samlet i en virtuel workshop med det ene formål at skabe mere liv og fællesskab i Islev med afsæt i Islev Bibliotek.

Det gik så godt, at de mange spændende idéer nu skal videreudvikles, først i en ny online workshop, som du kan komme med på, og dernæst med et stort møde på Trekanten.

”Visionen er at skabe et mødested med nærvær, hvor både borgere, foreninger og kommunale aktører er med til at skabe liv og aktiviteter i hverdagen,” fortæller Sanna Stagaard Gade, bibliotekar og SoMe-formidler.





Skal gøres konkret

Ved idéworkshoppen blev deltagerne delt ud i fire forskellige temaspor, hvor de arbejdede med idé-generering og forslag til konkrete aktiviteter. Der var stor tilslutning og megen idérigdom fra deltagerne.

”De næste skridt i processen er at få videreudviklet og afprøvet de mange spændende ideer fra workshoppen. Derfor nedsættes der fire arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de fire temaspor fra workshoppen,” fortæller Sanna til Rødovre Lokal Nyt.



Allerede i uge 12 mødes de fire arbejdsgrupper digitalt for sammen at planlægge hvilke ideer, der skal arbejdes videre med. Ideerne skal i løbet af april og maj omsættes til konkrete prøvehandlinger.



Håbet er, afslører Sanna Stagaard Gade, at man onsdag den 21. april vil kunne afholde et fysisk arrangement på Islev Bibliotek, hvor nogle af ideerne vil blive præsenteret, og interesserede borgere vil have mulighed for at melde sig til en eller flere af arbejdsgrupperne.



”Men vil man allerede nu være med til at præge udviklingen af medborgerhuset, så er der plads til flere deltagere i arbejdsgrupperne,” siger hun.



Erfaringerne fra arbejdsgrupper og prøvehandlinger vil blive præsenteret på et opsamlingsarrangement på Islev Bibliotek fredag den 11. juni.



”Tidsplanen bliver dog nødt til at afspejle den aktuelle Corona-situation, så det kan blive nødvendigt at rykke datoerne for de to fysiske arrangementer,” påpeger Sanna Stagaard Gade.