Anholdelser har tråde til bordeldrift i Rødovre

Fire mænd blev i går anholdt for grov vold, røveri og rufferi i en sag, der har relation til lokal bordeldrift. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

politi Fire mænd blev i går anholdt for grov vold, røveri og rufferi i en sag, der har relation til lokal bordeldrift.

Af Christian Valsted

I en større anholdelsesaktion slog Københavns Vestegns Politi i går til mod flere adresser på Vestegnen, hvor i alt fire mænd, i alderen 19-56, blev anholdt. De har alle relation til massageklinikker i Rødovre og Taastrup samt et røveri i Ishøj.

Københavns Vestegns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at anholdelserne skete efter flere måneders efterforskning.

Sagen har også forbindelse til en lignende aktion i sidste uge, hvor politiet slog til mod en række adresser i Rødovre, hvor der er foregået bordeldrift.

Kan komme flere anholdelser

De fire mænd er anholdt for grov vold, røveri og rufferi og politiet oplyser, at en del af efterforskningen har drejet sig om et røveri mod to østeuropæiske sexarbejdere i december i Ishøj. Politiets efterforskning indikerer, at den 56-årige hovedmistænkte stod bag røveriet.

”Det er politiets opfattelse, at den hovedmistænkte planlagde og gennemførte et røveri mod de sexarbejdere, som han bedrev rufferi overfor,” udtaler vicepolitiinspektør Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

De fire anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i dag klokken 09.30 og her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Af hensyn til de muligt lukkede døre og af hensyn til den fortsatte efterforskning, har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer til sagen.

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive til Rødovre Lokal Nyts journalister på rnn@rnn.dk