Aftenskole: Fællesskab skal løse samfundets problemer gennem debat

AOFs nye frontfigur, Henning Elmelund, vil styre aftenskolen ind i en tid med mere bevægelse, mere digital undervisning og debat, der løser lokale problemer gennem fællesskab og folkelighed. Foto: Brian Poulsen

Undervisning Glem alt om støvet envejskommunikation og kedelige undervisningstimer om aftenen. AOF satser på bevægelse af både krop og sind og tror på, at fællesskabet blandt de mange tusinde deltagere kan løse problemer med ensomhed, udsathed og bidrage til den grønne omstilling lokalt.

Af André Bentsen

Lige nu er der 170 aktive hold på AOF, man kan melde sig ind på, men kun 330 tilmeldte deltagere. Og det på trods af, at man får pengene tilbage, i tilfælde af aflysninger.

Med mere end 5000 kursister om året er der mildest sagt plads til håb og flere på holdene.

Alligevel er AOF Rødovre ikke ved at gå til af bekymring.

”Vi er ikke bekymret for fremtiden, vi kan mærke, at medlemmerne er sultne efter at komme i gang igen. De savner det,” siger den nye leder, Henning Elmelund.

”Vi vil gerne se, hvordan vi i denne svære tid kan være med til at støtte op om initiativer, der bekæmper ensomhed. Det kan være foredrag eller undervisning. Vi snakker om hold, hvor man sanser naturen. Når du løber en tur, får du ikke det hele med, men hvis du går en tur med det formål at sanse naturen, sammen med andre, så giver det noget,” understreger han.

En del af Rødovre

Og netop det der med at spille en rolle uden for de flotte lokaler på Højnæsvej, er noget vi kommer til at se meget mere af, så snart samfundet åbner.

”Vi har en vigtig oplysende rolle i samfundet og skal derfor også være med til at sætte fokus på de ting, der fylder noget lokalt i Rødovre,” lover Henning Elmelund.

Netop nu er aftenskolen i gang med at etablere et samarbejde med de lokale boligselskaber, der på sigt skal bekæmpe ensomhed, men som lige nu er begrænset af nedlukningen.

”Til gengæld er vi klar med masser af energi og tanker, når vi får lov igen og bruger tiden her til at undersøge nye samarbejder,” understreger Henning Elmelund.

Mange fordomme

Han kan se på, hvordan gennemsnitsalderen blandt deltagerne i kurserne er meget høj, men at fagene som sådan hele tiden udvikler sig og følger med tiden.

”Lige nu bevægelsesfagene meget populære. Aftenskolerne kan tilbyde mange forskellige ting, og det er netop, hvad bevægelse er. Det er både Yoga og afspænding, men også motion. Imodsætning til fitnesscentrene, kan aftenskolerne tilbyde fællesskab og det giver stærke værdier,” siger Henning Elmelund, der griner lidt af fordommen om, at aftenskolen primært er for de ældre og at undervisningen foregår om aftenen.

”Vi tilbyder de ting, der bliver efterspurgt og tilbyder også nye ting, vi selv spotter, og nej selvfølgelig foregår undervisningen ikke kun om aftenen. Faktisk tilbyder vi undervisning lige nu, selv på hold med meget få deltagere, da vi kan gennemføre det online med støtte fra kommunen og staten,” påpeger han.

Sammenhold i radioen

AOF har da også brugt krisen til at tage ansvar for de mange ældre, der er ensomme under krisen og lavet et samarbejde med Rødovrekanalen, hvor de har sendt foredrag live.

”Vi giver dem noget at samles om,” siger Henning Elmelund kort og godt.

Helt så enkelt er det ikke, når han skal forklare, hvad det engentlig vil sige, at skolen skal være folkeoplysende.

”Definitionen på folkeoplysning er ret kompliceret. Jo mere, man beskriver det, jo mere snævrer man ind, og det er det modsatte vi ønsker. Til gengæld ved vi, at det handler om folkelighed og fællesskab,” starter Henning og afbryder sig selv, hvis man altså kan sådan noget:

”Folkeoplysning behøver ikke være noget langhåret noget. Man mødes om en fælles interesse, og så sker der noget dynamisk i det møde. Det gode er, at vi har super dygtige professionelle undervisere til at understøtte det, og en masse frivillige til at binde det hele sammen.”

Skal skabe debat

Loven er faktisk sådan, at 10 procent af aftenskolernes aktiviteter skal være debatskabende, og her ser den nye formand den lokale AOF som en vigtig medspiller for kommunens øvrige foreninger og organisationer.

”Forskellen på et foredrag og det debatskabende er dialogen og kommunikationen. Her håber vi, at AOF kan spille en rolle i forhold til alt fra udsathed og ensomhed til FN’s Verdensmål og Rødovres grønne omstilling,” siger Henning, der hånden på hjertet godt kan forstå, hvorfor mange af deltagerne ikke har meldt sig til deres hold endnu.

”Men programmet er lagt og der er mange ting, man kan deltage i med forholdsregler og fremtiden bliver mere og mere digital, så der er ingen grund til at afvente udviklingen mere. Man får sine penge retur, hvis vi ikke kan gennemføre.”