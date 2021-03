5 måder at få naturen ind i dit hjem

SPONSORERET INDHOLD Er du også en af dem, som længes efter naturen i dagligdagen? Det er heldigvis nemt at komme til at føle sig tættere på naturen ved at invitere den indenfor i indretningen. Dette kan gøres med enkelte tiltag, som både vil skabe en anden atmosfære i dit hjem og en helt anden ro. Her får du 5 måder, du kan bringe naturen ind i dit hjem på.

Indret med naturen

Du kan nemt og simpelt bringe naturen ind i dit hjem ved at bruge det i indretningen. Ved at bruge naturlige materiale i indretningen vil du hurtigt kunne skabe en helt anden følelse i hjemmet. En måde at bringe naturen ind, er f.eks. ved at bruge træpaneler på vægge eller loft. Træet vil automatisk give en varme og ro til hjemmet, som du vil kunne forbinde med at være i naturen.

Giv dagslyset mere plads

Det er vigtigt, at vi får masser af dagslys ind i vores hjem. Mangel på dagslys i dagligdagen kan have negative konsekvenser for vores helbred. Du kan her overveje at montere et vindue højt oppe på en væg for at få endnu mere dagslys ind i et rum. Et alternativ til dette kunne være at placere spejle tæt på vinduerne, så det kan reflektere lyset og sende det rundt i rummet, så du får mest muligt ud af lyset.

Få masser af luft ind

Dårlig luft i hjemmet kan også have konsekvenser for helbredet på samme måde som mangel på lys. For at få et optimalt indeklima bør du derfor lufte ud omkring to-tre gange om dagen i minimum 10 minutter. Den friske luft i hjemmet giver et bedre indeklima og fornyet energi, som også kan bidrage til et bedre humør blandt folk i husstanden.

Se mod himlen

Uanset hvor du bor, vil du kunne føle dig mere forbundet til omverdenen, hvis du kan kigge mod himlen. Hvis du har mulighed for at montere et ovenlysvindue og på den måde skabe direkte udsyn til himlen, vil du helt automatisk opleve et forbedret velvære. Et ovenlysvindue kan også lukke dobbelt så meget lys ind som et almindeligt vindue, og vil derfor også bidrage til langt mere lys i hjemmet, som der var nævnt som en faktor i det første punkt.

Fyld hjemmet med planter

I forlængelse af at benytte naturen i indretningen, vil den mest oplagte mulighed være at bruge planter. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få et strejf af naturen indenfor, og planter vil kunne bruges i indretningen i alle rum, og kan stilles både på gulvet, hylder eller i vindueskarme. Planter ilter luften og kan derfor bidrage til at nedsænke dit stressniveau. Det er derfor ikke kun en pyntegenstand, men også et vigtigt element for et godt helbred.

Det kan derfor ikke kun give en rar følelse og bidrage til en god atmosfære at invitere naturen indenfor, men det kan samtidig medføre et langt bedre helbred både for dig og din familie.