4-0 game over

Det var tæt igen, men Rungsted havde det mentale overtag og vandt igen igen. Foto: Red.

slutspil Som en tro kopi af de tre første opgør, så trak Rungsted det længste strå i den afgørende periode. Lige ved og næsten hjalp ingenting for Mighty Bulls, for det mentale overtag lå hos grundspilsvinderne fra Rungsted.

Af Peter Fugl Jensen

De første 20 minutter i den fjerde kvartfinalekamp var den ubetinget mindst intense af det første godt og vel 10 perioder i denne serie.

Spillet var afventende og ingen af holdene lagde an til at lægge et seriøst pres.

Den første store chance fik Oliver Reuter, som kom først på en retur, men viklen blev for spidse, så han sendte pucken på tværs af det tomme mål.

Kampens første udvisning tilfaldt Rødovre, da hjemmeholdet var for mange spillere på isen. Oliver Kjær gik efter og ramte pucken, før ’makkeren’ Trevor Cheek var kommet ud i boksen. Korrektur udvisning.

Det brændte på, som altid, når Rungsted spiller i overtal, men Rødovre ’overlevede’ og i stedet slog Rødovre kontra, da de atter var fuldtallige, men Phillip Schultz brændte kampens hidtil største chance efter otte minutter, da han overplacerede sit skud, så pucken strøg forbi fjerneste hjørne.

Perioden fortsatte med et besynderligt afventede spil, men som perioden skred frem overtog Rungsted mere spilstyringen og dermed overtaget i spillet, som gav gæsterne nogle fine chancer.

Den største, eller rettere de største, faldt i det 17. minut, da Hampus Gustavsson havde styring tæt under mål og i samme skift fik Shane Hanna en friløber, men Muse klarede for sit hold.

I det 18. minut fik Brett Welychka og Jonatan Nielsen Rødovres to store chancer i perioden, men ingen af dem ramte målet fra ellers fine positioner i toppen af slottet.

Den oprindelige HVIK’er, som i dag spiller for Rungsted, Mathias Lehmann Hansen, sluttede perioden af med en god chance, da han havde en styring tæt under mål i skiftet efter. Mathias Hansen havde erstattet Frederik Bjerrum i gæsternes 2. kæde.

Mål af dansk forward

Rødovre lagde perfekt fra land i 2. periode, da Magnus Povlsen startede med at trække en udvisning, fordi den tidligere rødovrespiller André Pison kom alt for klodset ind i en nærkamp.

Rødovre scorede i overtal, men Trevor Cheek sparkede tydeligvis pucken i mål.

Men det var ikke slut, for Phillip Schultz brændte giga chance, men han sendte pucken lige op i gribehandsken på en liggende Nihlstorp. På Bakken havde den levering givet en bamse, men i dette 4. kvartfinaleopgør må Schultz nøjes med en lang næse for den afbrænder.

Atter fem mod fem fik Rungsteds førstekæde lagt pres og det blev afsluttet med, at Mattias Persson tordnede pucken rent ind på stolpen. Heldet var med Muse og tyrene.

Det første mål kom knap midtvejs i kampen, da Klarskov spillede op til Marco Illemann, der sendte pucken i mål, mens der var trafik foran Nihlstorp. 1-0, bestemt ikke efter spil og chancer.

På is for RMB: Jeremy Beaudry – Magnus Povlsen – Steffen Klarskov – Magnus Carlsen – Brett Welcyhka.

Hjemmeholdet nåede knap nok at nyde føringen, så lå pucken bag John Muse i Rødovres mål… til trods for, at Mighty Bulls faktisk havde momentum efter scoringen. Magnus Povlsen smadrede pucken ind i skinnerne på Hardt og så blev spillet vendt til en tre mod en – det var grundspilsvindernes førstekæde og de straffede prompte hjemmeholdet. 1-1.

På is for RMB: Magnus Povlsen – Jeremy Beaudry – Brett Welychka – Trevor Cheek – Phillip Schultz.

Men, som en tro kopi af de tidligere kampe i denne serie, så kom Rødovre atter i front. Denne gang et ægte energimål af Magnus Carlsen, der fulgte op foran mål og på en eller måde fik bugseret pucken over stregen.

Det første og eneste mål af en dansk forward fra Rødovre i denne serie.

På is for RMB: Magnus Carlsen – Magnus Povlsen – Jeremy Beaudry – Maksim Popovic – Oliver Reuter

Herfra vendte kampen igen. Rungsted overtog fuldstændig teten og lagde et gevaldigt pres på hjemmeholdet. Det pres blev endnu tungere, da Rødovre fik to minutter i undertal efter en batalje, da Tim Daly bragede ind i John Muse, så de to kom i håndgemæng. Derfor fjernede Jonatan Nielsen rungstedsspilleren og så fik Nielsen også en udvisning. Umiddelbart en hård dom.

I powerplay sendte Rasmus Andersson pucken rent på stolpen – igen var heldet med tyrene. Nordsjællænderne bombede løs, men Muse reddede i stor stil eller Rødovres defensiv, der kæmpede indædt og lige præcis fik afværget.

Det var en hektisk afslutning på perioden, hvor Rungsted måtte skøjte til pausen og undrer sig over, hvorfor pokker de ikke fik udlignet efter det massive pres i de sidste 7-8 minutter af perioden.

Rungsted gjorde det igen igen

Rødovre kom virkelig skidt ud til 3. periode. Det så ud til, at der hang stor mental dyne af manglende vindermentalitet over Mighty Bulls.

Første store chance kom i første skift, men Muse afværgede. Det gjorden han igen, da André Pions sendte pucken til fjerneste stolpe, men Muse reddede, da Gustav Green firsttimede tæt under mål.

En lignende situation kom kort tid efter, bare i den anden ende, da Dylan Busenius holdt godt i pucken og ventede til Welychka kom stormende, men også han måtte se sit forsøg blev reddet.

Næste store chance tilfaldt Rungsted, da Nichlas Hardt blev spillet fri på fjerneste stolpe, men han ventede lige et splitsekunder for længe og blev grebet ud.

Rødovre var igen farlige på kontra og Leclerc kom alene igennem, men han blev generet af Morten Jensen, der klappede til armen i afslutningsøjeblikket. Virkelig underligt, der ikke blev dømt en udvisning.

I stedet scorede Rungsted i næste skift.

Kort efter en faceoff forsøgte Shane Hanna sig, mens der var en masse trafik foran mål, og der fik Sarault styret pucken, som fandt vej forbi venner og fjender samt John Muse i målet. 2-2.

På is for RMB: Marco Illemann – Antonin Manavian – Brett Welychka – Nicklas Carlsen – Phillip Schultz

På dette tidspunkt bølgede spillet frem og tilbage. Phillip Schultz trak en udvisning foran mål, da Charles Sarault gik lige vel hårdt til danskeren, men Rødovre kom ikke frem til en eneste afslutning i dette overtal.

Atter fem mod fem forløb Mighty Bulls sig fuldstændig. I en kontraangreb strøg alle fem mod mål, pucken røg ud i hjørnet og sendt retur ind mod slottet, men alle rødovrespillere var stormet frem og så havde Mattias Persson frit løb mod mål. Den gratis chance, der mindede om juniorhockey, takkede Persson for og så stod det 2-3.

Lidt besynderligt var der også kun en rødovreback på isen i dette skift.

På is for RMB: Jeremy Beaudry – Phillip Schultz – Maksim Popovic – Nicklas Carlsen – Trevor Cheek

Men Rødovre svarede igen og målet blev scoret af Mighty Bulls bedste set over hele kvartfinaleserien, Jeremy Beaudry. Helt vildt fik Rødovre udlignet med kun fem minutter tilbage. 3-3. Var det et mentalt vendepunkt?

På is for RMB: Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen – Guillaume Leclerc – Nicklas Calsen – Steffen Klarskov

Svaret blev et nej.

Med knap to minutter tilbage forsøge Tim Daly sig, umiddelbart fra en ufarlig vinkel, men pucken ramte Brett Welychkas stav, så pucken ændrede retning og snød Muse i målet. 3-4.

Den mentale forskel var udtalt. Topholdet var bare bedre til at kapere de utrolig tætte kampe.

På is for RMB: Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen – Brett Welychka – Oliver Kjær – Phillip Schultz

Rungsted blev ramt a fen udvisning, John Muse blev trukket ud og Rødovre satsede til det sidste. Det blev også til en stor chance, men det var bare ikke nok – Rungsted vandt igen igen – og er klar til semifinalen mod SønderjyskE.

Rødovre Mighty Bulls kan tage på sommerferie, men dette hold er der masser at bygge på.