10 politifolk deltog i corona-fest Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi fortalte sidste tirsdag, at politiet fremover vil have særlige coronapatruljer, der skal holde styr på de særligt lokale smitteregler

Sådan så det ud, da Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi for et år siden fortalte, at politiet fremover vil have særlige coronapatruljer, der skal holde styr på de særligt lokale smitteregler Foto: Arkivfoto

Smitte Det var ikke kun ordensmagten i Nordsjælland, der delte restriktionsbøder ud med den ene hånd, mens de med den anden festede i stor stil privat. Nu har Københavns Vestegns Politi også fået travlt med smitteopsporingen.

Af André Bentsen