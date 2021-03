1 år med Corona – tillykke med det!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så gik der et år med corona – og vi er vist ikke færdige endnu.

Af Christian Valsted

Men derfor kan man da godt lige foretage en reflektion over, hvad har vi så lært?

At bruge mundbind – også at genbruge dem lidt længere end man bør.

At spritte hænder – og sætte pris på en håndsprit der ikke stinker af tequilla.

At arbejde hjemmefra – og have ungerne på nakken samtidig. Mange har nok sendt en tanke til vores hjemmegående husmødre…

I en avis faldt jeg over en overskrift, som jeg ville have forsvoret ville være noget en teenager ville sige FØR corona: ”Skolen tvinger os til at sidde stille og glo ind i en skærm hele dagen. Det er uudholdeligt.”

WHAT??? En teenager som IKKE synes, det er OK at sidde foran en skærm hele dagen??? Det har nok mere at gøre med indholdet på skærmen. For jeg synes da godt nok, at de unge mennesker, jeg kender, har svært ved at løsrive sig fra mobil, tablet og gamer-computeren. Og det har Corona sgu ikke ændret på.

Men det har nok noget med indholdet at gøre, jeg mener at se ”Den Store Bagedyst” eller ”Game of Thrones” – er vel i princippet begge dele at karakterisere som at ”se TV”, selvom det første kan få mine øjne til at bløde.

I samme artikel var der et udsagn fra en elev: ”Hvis jeg vågnede og vidste, at jeg skulle ud i skoven og finde et egern, så ville jeg være så klar med tasken på ryggen.”

Tænk engang! Det var sgu da utænkeligt for 12 måneder siden.

Det tilsvarer vel en hjemsendt alkoholiker, som brokker sig over, at hans arbejdsgiver tvinger ham til at drikke sprut dagen lang.

Nå, men det er nye tider. De unge tigger om at komme i skole. De voksne tigger om at komme på arbejde. Jeg har sågar hørt om mænd, som savner IKEA. Siden december har det fedeste været en tur i Netto – og hver mandag var HURRA-dag, for så kom der nye spotvarer.

Men jeg har reduceret min skærmtid gevaldigt. Jeg brugte måske uforholdsmæssigt meget tid på de sociale medier før corona – men hold da kæft, Facebook er jo nærmest blevet en digital udgave af et sindsygehospital med de helt tykke tremmer for vinduerne. Sjældent har jeg oplevet så mange mennesker med jævne uddannelser give den gas som virologer, epedimiologer, eksperter i åndelighed, sundhed og vacciner, professorer i økonomi og børnepsykiatri.

Men jeg tænker lidt over, om man om 6 måneder må have forhandlinger med ungerne om, at de er NØDT til at bruge MINDST 30 minutter bag ipad’en om dagen – og hvis de ikke

gør det, så må man give dem stuearrest og så er det slut med at finde egern i skoven i en måned!!