”Vi laver dildobanko, hvis vi har lyst”

Simon Taylor vil losse lidt til højtideligheden, få mennesker til at mødes og skabe fællesskaber på tværs i kaffebaren på Damhustorvet Foto: Brian Poulsen

Damhustorvet Kaffebaren ’&Kaffe’ er Rødovres nye frække dreng i klassen. Siden åbningen på Damhustorvet i sommeren 2019 har det lille samlingssted formået at sætte nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre, hvis man tør prikke lidt til lokalsamfundet og ruske godt og grundigt op i det normale og trivielle.

Af Christian Valsted

Lyden af jamaicanske reggae-toner fungerer som behageligt baggrundstæppe og virker som den helt rigtige musik i den lille og intime kaffebar på Damhustorvet.

På gulv og borde er der stablet kasser. På trappen ned til kælderen hænger der farverige fodboldtrøjer på bøjler fra eksotiske lande som Jamaica, Togo og Elfenbenskysten.

Kaffebaren ’&Kaffe’ er ikke gået i dvale på trods af den delvise coronanedlukning. Den store kaffemaskine sælger kaffe ’to go’ og indehaver Simon Taylor har også introduceret et nyt frokostkoncept, hvor kaffebarens kunder kan få leveret frokost flere dage om ugen.

”Vi roder lidt, men vi har også gang i masse forskellige ting,” fortæller Simon Taylor imens han giver en rundvisning.

”Her bygger vi en scene og vi har også lige overtaget et gammel beskyttelsesrum, som vi planlægger at omdanne til en bar,” fortæller Simon Taylor entusiastisk og peger ud af vinduet for at vise det gamle beskyttelsesrum, der snart får nyt liv.



Legeplads for voksne

Simon Taylor har Rødovreblod i årerne. Han er opvokset i byen, er tidligere formand for den lokale floorball klub og i 2016 købte han sit gamle barndomshjem på Skærbækvej og flyttede retur til kommunen sammen med sin kæreste Lea og deres tre børn.

Han kommer fra Tech-verdenen, hvor han i en lang årrække har hjulpet virksomheder med at skalere, men da hjørnebygningen på Damhustorvet pludselig stod ledig, fik han en pirrende lyst til at starte et sted, der ikke skulle være ligesom alle de andre.

”Da vi åbnede Kaffebaren ’&Kaffe’ var det vigtigste ikke at sælge kaffe. Vi ville være en legeplads for voksne, hvor der ikke fandtes nogle regler og hvor stemningen var til den løsslupne side. Hos os må man godt sidde med benene oppe på bordet og selvom vi officielt hedder ’Kaffebaren &Kaffe’, så ser jeg mere vores sted, som en slags folkehus, hvor folk kan mødes og komme hinanden ved,” forklarer Simon Taylor, inden han afslører, at der også er en navneændring på vej til den lille kaffebar.

”Vi er selvfølgelig en kaffebar, men vi er også så meget mere. Tanken var faktisk, at vi kun skulle hedde ’&Kaffe’, men man kan ikke stifte virksomhed i CVR-registeret, hvis virksomheden starter med et ’&-tegn’, så vi måtte tilføje et ord, men hele idéen er netop, at vi tilbyder alle mulige ting ’&Kaffe’. Giver det mening,” spørger Simon Taylor, mens kan kigger ud over Damhustorvet, hvor trafikken fra Roskildevej glider roligt forbi.

”Jeg tror ikke, jeg kunne have lykkedes med projektet for 10 år siden, men Rødovre har de senere år fået en anden demografi. Der er mange nye borgere, der kommer fra bro-kvartererne, ligesom jeg selv, og jeg kan mærke, at vores koncept blandt andet appellerer til dem,” siger Simon Taylor.

En passion at skabe fællesskaber

Og hvad er det så for et projekt, som passer ind i Rødovre anno 2021? For Simon Taylor har det været altafgørende at skabe et mødested, der kunne losse lidt til højtideligheden, få mennesker til at mødes og skabe fællesskaber på tværs.

”For mig handler det om at skabe forbindelser mellem mennesker og samle mennesker og få dem til at tale med hinanden. Den tanke har jeg forsøgt at rykke ved og for mig er det en succes, når kunderne fortæller mig, at de aldrig har mødt så mange nye mennesker, efter vi åbnede. Det er interessant og det er dét, der tænder mig.”

”Jeg bliver ikke rig af at sælge kaffe og hovedmålet er slet ikke at få en god forretning. Jeg ser det mere som min passion at skabe fællesskaber og få løsnet lidt op i folk,” siger Simon Taylor.

Banko, foredrag og fællesspisning

Siden åbningen har ’&Kaffe’ haft stor succes med at ruske op i det trivielle. Med foredrag og fællesspisninger under overskrifter som ’Quiz og Con Carne’, ’Bajere og Brætspil’ og ’Mørbrad og Mørkøv’ har Simon Taylor gang på gang kunne fylde det lille folkehus til randen.

”Jeg kan lide, når vi har events og er altid åben for idéer til et nyt og anderledes arrangement. Hos os kan alt lade sig gøre og vi kan sagtens vise caribisk fodbold på storskærm en lørdag og så holde et strikke-arrangement om søndagen.”

”Det er sjovt at skubbe til nogle grænser, også selvom nogle måske bliver forarget over, at vi holder banko under overskriften ’Vin & Vibrator’, hvor man kan vinde sexlegetøj i præmie. Folk sagde, at jeg ikke var rigtig klog, men alle billetter blev solgt på syv timer, så jeg holder altså dildobanko, hvis jeg har lyst,” fortæller Simon Taylor, der netop mener, at de skæve arrangementer er med til at give ’&Kaffe’ den kant, der kan skabe en sammenhængskraft.

”I dag handler det meget om, hvor mange penge man kan tjene, men jeg vil hellere huskes, som ham der gjorde noget fedt. Det lyder nok lidt kliché-agtigt, men det handler om at leve i nuet, have det sjovt med andre og ikke gemme sig bag en facade af filtre.’&Kaffe’ har givet mig så meget glæde og mit håb er, at stedet bliver et lokalt folkehus, hvor alle føler sig velkomne og hvor mange føler, at de er en del af et fællesskab. Også selvom vi nogle gange har lidt tossede arrangementer.”