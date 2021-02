”Vi håber ikke børnene glemmer os”

Der var kamp om de nye bolde, da kidstræner Helene Toftgård i formiddags var forbi Rødovre Skole Foto: Red.

volleyball Den årlige skoleturnering i volleyball er i år aflyst, men med uddeling af gratis bolde håber RS Volley at eleverne vil holde formen ved lige og vende stærkt tilbage næste år.

Af Christian Valsted

”Heeeej Helene, jeg har lyst til at kramme dig,” lyder det begejstret fra en elev i 4. b på Rødovre Skole, da hun ser sin volleyballtræner i døråbningen til gymnastiksalen.

I noget nær en halv menneskealder har Rødovre Statsskoles Volleyballklub hvert år inviteret alle elever, fra 1. til 6. klassetrin, til en kæmpe volleyballturnering i Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal den sidste fredag inden elevernes vinterferie.

Sidste år var mere end 230 hold og 1500 elever tilmeldt, men i år har coronakrisen sat en stopper for netrullere, nervepirrende kampe og venskaber på kryds og tværs af skoler og klassetrin.

”Den årlige turnering er en helt unik mulighed for os til at vise sporten frem og dagen er med til, udover at få nye medlemmer til klubben, at skabe et særligt sammenhold i klubben fordi alle er med til at løfte en stor opgave, som det er at arrangere så stort et stævne. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at turneringen er aflyst i år,” fortæller kidstræner Helene Toftgård.

Gratis bolde til alle skoler

Men når eleverne ikke kan komme til sport i Rødovrehallen, må sporten komme til eleverne.

Derfor har RS Volley i år besluttet at bruge nogle af de penge, som de ellers skulle have brugt på at afvikle turneringen, til at indkøbe volleyball-bolde, fløjter og tasker og forære dem til skolerne.

”Det er vigtigt for os, at eleverne ikke glemmer os og husker at melde sig til turneringen til næste år. Derfor tager vi rundt og deler bolde ud,” fortæller Helene Toftgård.

Og de mange nye bolde faldt i god jord hos 4.b på Rødovre Skole, der i anledningen af den aflyste skoleturnering havde arrangeret deres egen lille interne turnering i klassen.

Elias ville dog hellere have været i Rødovrehallen og han håber at alle restriktioner for længst er blevet ophævet til næste år.

”Det er sjovt at spille mod klasser fra andre skoler, som man ikke kender, så det er rigtig ærgerligt at turneringen er aflyst i år. Vi vil gerne ud og lave noget sport med andre, men vi må vente til næste år,” siger han. klassekammeraten Ali er enig:

”Ja, det er sjovt at spille mod de andre skoler og især hvis man tæver dem,” siger han med et smil.