Vi er interesseret i mere kollektiv trafik

Jan Kongebro (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget Foto: Arkiv

læserbrev I sit læserbrev den 19/2 prøver Kim Drejer Nielsen at redegøre for sit partis farve som er grøn og deres politik, angiveligt skulle være det samme. Jeg er ikke af den opfattelse, at vi ikke skal flytte Christiansborg ud til Rødovre og arbejde i blokpolitik, men det kan godt forvirre, når I opfatter jer som grønne, men er med i ”blå blok”.

Af Jan Kongebro (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget