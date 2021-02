Tog fejl af speeder og bremse

En Tuborg-lastbil havnede i kældermuren under Rødovre Centrum, men det er chaufføren i den bagerste lastbil der skylder en ’kvajebajer’ Foto: presse-fotos.dk

politi To lastbiler var tirsdag morgen involveret i et sammenstød i kælderen under Rødovre Centrum. ”Den ene chauffør fik trådt på speederen i stedet for bremsen,” lyder det fra Rødovre Centrum om uheldet, hvor ingen personer kom til skade.

Af Christian Valsted

Det var hverken glatføre eller manglende overholdelse af vigepligter, der tirsdag morgen ved 9-tiden var skyld i et trafikuheld i Rødovre Centrum, men derimod en chaufførs fod, der havnede på den forkerte pedal.

Uheldet skete i køregaden i kælderen under Rødovre Centrum, hvor centerets butikker får leveret varer. Her var to lastbiler i gang med at læse varer af, da chaufføren i den bageste lastbil ved et uheld tog fejl af speederen og bremsen.

”Chaufføren trillede derfor op i bagenden på den foranholdende lastbil, der blev skubbet frem og ramte ind i et rampeanlæg,” fortæller Jacob Martens Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum.

Førerhuset, på den forreste lastbil, der endte i rampeanlægget, blev beskadiget ved sammenstødet, men chaufføren kunne selv komme ud af lastbilen. Ingen af de involverede lastbilchauffører kom alvorligt til skade.

”Begge lastbiler kom væk senere på dagen og vi har nu en rampe og et hul i en husmur, som vi skal have lappet,” siger Jacob Martens Birkbøll.

Ingen personer kom til skade, da to lastbiler stødte sammen i Rødovre Centrum tirsdag morgen.

Foto: Presse-fotos.dk