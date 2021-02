Sukker-chok!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Som jeg har fortalt jer før, så har jeg Diabetes 2 – også kendt under det mindre flatterende navn: Gammelmands-sukker- syge. Men når der om lidt står 56 år på min Facebook-profil. Ja, så er jeg jo en gammel mand – med sukkersyge.

Af Chrummer

Jeg kæmper stadig for at få bragt balance i mit blodsukker – men efter 3 år er jeg endelig på rette vej.

Da vi er mange med Diabetes 2 – og DU måske er den næste med diagnosen, så vil jeg godt fortælle dig om, hvad du kan forvente.

Jeg gik til lægen i anden anledning og en blodprøve viste så, at jeg havde Diabetes 2. Jeg fik en bog, så jeg kunne læse om sygdommen.

Den første del handlede om, hvordan jeg kan forvente at blive blind, få amputeret ben og dø tidligt. Anden del bestod i, hvad man må – og mest IKKE må – spise. Meget lidt om, hvad man egentligt skal spise sådan en onsdag aften til middag, men meget om ernærning, som for mig var volapyk. Meget om kulhydrater, kalorier, protein, glykose og andre ord jeg helt klart har hørt om, men fatter bjælde af.

Så får man medicin og bliver sendt til fodterapeut og øjenlæge – bare for at se, hvornår du skal bestille førerhund og en kørestol, når du får begge ben amputeret. Så kommer du til kontrol hver 3. måned, hvor man hovedsageligt får at vide, at man er for tyk og blodsukkeret er for højt.

Efter at have modtaget den besked nogle gange, tænkte jeg: ”Hvad fanden skal jeg gøre? Hvad er planen? – Det er MIG, der er syg, jeg må tage ejerskab af min egen sygdom. Lægen fixer det ikke.”

Jeg tog til en diætist, som viste sig at have fuld styr på Diabetes 2 og hvad jeg skal gøre. Motion var jeg godt i gang med, så vi skulle ”bare” have styr på min mad. Der talte vi meget lav-praktisk om, hvad jeg kunne lide og hvad PRÆCIST jeg skulle ændre i mine madvaner. Jeg var meget overrasket over, hvor lidt der egentligt skulle til. For det første var jeg ikke for tyk, men har trænet mig til mere muskelmasse – som sjovt nok vejer mere end fedt. Ja, faktisk spiste jeg for lidt i forhold til den motion jeg dyrker.

Hun kunne også fortælle mig, at første halvdel af bogen om Diabetes 2 (alle skræk-scenarierne) skulle jeg ikke være bange for, da det handler om, hvad der sker, hvis jeg

IKKE gør noget ved det.

Men er du den næste i rækken af Diabetes 2 patienter, så start hos diætisten og få dig en blodsukkermåler – så ser du nemlig, hvorfor du ikke KUN skal spise kage. Du er længere væk fra 25 års fast abonnement på kirkegården, end du tror.

Hvis JEG kan klare det, så kan du OGSÅ!!