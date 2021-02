Stresset under krisen? Nu er der gratis hjælp

app design, technology and failure concept - stressed web designer with smart watch working on user interface

Gode råd er ikke nødvendigvis dyre, hvis du er stresset. Nu tilbyder kommunen igen gratis stresshjælp. Foto: SignElements

stress Det kan lyde underligt, men mange af dem, der er i øjeblikket er hjemsendt fra arbejde eller måske arbejder mindre hjemmefra end normalt, fordi de ikke kan klare alt fra privatadressen, er mere stressede end før coronakrisen. Nu er der gratis hjælp at hente i Sundhedscenteret.

Af André Bentsen

Det handler om balance. Både mellem arbejdsbyrde og indsats, men også mellem arbejdsliv og privatliv. Især i en tid som denne, hvor vi mangler vores sociale kontakter og går rundt i den samme smitteboble, så føler mange sig stressede på en anderledes måde end normalt. Måske er deres virksomhed også i problemer på grund af coronakrisen, og hvad så med deres arbejde, når de en dag får lov at vende tilbage.

Heldgivis starter Rødovre Sundhedscenter den 3. marts et gratis kursus i stresshåndtering ’Mental Balance’, som er en hjælp til personer, der oplever begyndende stress og gerne vil lære redskaber til at forbedre den mentale sundhed.

Det har mere end hver fjerde borger i Rødovre brug for, da de har et højt stressniveau.

Det viser den seneste sundhedsprofil, sort på hvidt, og det er farligt.

Længerevarende stress kan nemlig medføre hjerte-kar-sygdomme, diabetes og depression. Derfor er det vigtigt, vi lærer, hvordan vi kan håndtere stress i travle eller udfordrende perioder af vores liv.

”Stress er egentlig en normal reaktion på de udfordringer, vi møder, hvor vi skal præstere eller overkomme lidt mere, end vi er vant til. Det kan eksempelvis være i forbindelse med eksamener eller deadlines. Men hvis belastningen fortsætter over længere tid, og vi ikke får mulighed for at geare ned, bliver det en usund tilstand, som vi må gøre noget ved,” fortæller sundhedskonsulent Marie Bache Hansen.

Både psyke og fysik

Mental Balance er et tilbagevendende tilbud, som har gjort en stor forskel for tidligere deltagere. Kurset er gratis og tilbydes til borgere mellem 18 til 65 år, som mærker stress i deres dagligdag. På kurset kan du lære at regulere din psykiske og fysiske tilstand, så du kan holde dig mentalt sund både i gode og mindre gode tider.

”Mental Balance handler i høj grad om at blive klogere på, hvordan vores tankemønstre og handlinger har betydning for vores sundhed. Deltagerne sætter, ved kursets start, nogle personlige mål, og ud fra dem får de hjælp til at ændre de vaner, der skaber eller fastholder stress i deres liv. Deltagerne er ofte overraskede over, at, uanset deres baggrund, der er så mange lighedspunkter mellem dem og de andre deltagere. Derfor får de meget ud af hinanden,” fortæller kursets underviser, psykolog Louise Granby Byriel.