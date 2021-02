Stifteren af Dansk AvisTryk er død

Sven Togsverd var manden bag Rødovre Lokal Nyt, økonomisk set. Han døde pludesligt i sidste uge Foto: Jacob Ljørring

dødsfald Rødovre Lokal Nyts bestyrelsesformand, Sven Togsverd, er pludselig gået bort onsdag den 10. februar 2021.

Af Peter Fugl Jensen, bladchef, Rødovre Lokal Nyt ApS

Sven Togsverd var ejer af og adm. direktør for af Dansk AvisTryk A/S, der ejer 80 procent af Rødovre Lokal Nyt samt 100 procent ejer af søstreaviserne Gladsaxe Bladet, Ballerup Bladet, Brønshøj-Husum Avis og familiens første avis, som er Folkebladet, der har været grundlaget for hele virksomheden.

Sven Togsverd gik ’stille med dørene’, men var en dygtig forretningsmand og en god ven, der elskede fodbold og især Liverpool og Brøndby IF, som Dansk AvisTryk også var storsponsor for i nogle år. En tur til Liverpool, gerne med kollegerne fra avisbranchen, var højt skattet til det sidste.

Dansk Avistryks lokaler på Sydvestvej bærer også tydeligt præg af Sven Togsverds store passion for kunst, hvor der både er masser af malerier og skulpturer. Han var glad for at rejse og for at spille bridge.

Han har altid glædet sig på vegne af Rødovre Lokal Nyt, når vi har modtaget fagpriser og deltog også i festlighederne, da avisen blevet kåret til Danmarks bedste ugeavis i 2015 og Åres Virksomhed i Rødovre i 2017.

Sven Togsverd, der blev 73 år, efterlader sig hustru Mette Hviid Togsverd samt sønnen Mads Crone Togsverd og familie.

De oplyser, at Svens ønske var, at forretningerne skal fortsætte uændret og sådan bliver det.

Ny bestyrelsesformand for Rødovre Lokal Nyt ApS er Flemming Pedersen, der også har overtaget stillingen som administrerende direktør for Dansk AvisTryk A/S.

Æret været Svens minde