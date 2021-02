Slår to fluer med et smæk

Peter og Grete Hansen fra Engbovej har også været en tur forbi lokalavisen for at hente et kort over Rødovre, så de kan notere, hvilke veje de har bevæget sig rundt på i vores 2021-udfording #Rundtomrødovre. Foto: Red.

rundt om rødovre Peter og Grete Hansen fra Engbovej har taget avisens udfordring, om at gå rundt på samtlige af Rødovres veje, til sig. Og de nøjes ikke bare med motionen. På deres daglige gåture samler de flasker og dåser og på en helt almindelig gåtur er det ikke unormalt med en fangst på 50 dåser.

Af Christian Valsted

“Er det her, man kan hente et kort over Rødovre,” spørger Peter Hansen, da han med visir og røde kinder stikker hovedet ind i redaktionen.

Sammen med sin kone Grete går han dagligt en tur rundt i kommunen for at få skridttælleren til at runde 10.000 og med avisens nytårsudfordring, hvor vi opfordrer alle til at gå eller løbe alle Rødovres veje i 2021, kunne de ligeså godt slå vejen forbi lokalavisen for at få et kort over byen, så de kan deltage i udfordringen og krydse vejene af.

”Det er en sjov idé, så den vil vi også være med på,” siger Peter Hansen, der sammen med Grete har et helt særligt mål, når de bevæger sit rundt i Rødovre til fods.

”Vi går selvfølgelig vores ture ud for et motionsmæssigt synspunkt, men det er faktisk ikke hovedformålet,” siger Peter Hansen og viser en pose, der er fyldt med tomme øl- og sodavandsdåser.

”Hovedformålet er at indsamle de mange metaldåser, der ligger i naturen. Dåserne kan genbruges og de skal gerne samles op inden de bliver splittet ad af en græsslåmaskine. For os er det helt almindelig genbrugskultur og så er det kun godt for motionen, at vi skal bukke os ned for at samle dem op,” siger Peter Hansen, inden Grete supplerer.

”Nogle synes, vi er lidt småtossede, men for os giver det mening. Forleden samlede vi 77 dåser op alene på Islevdalvej,” siger Grete Hansen, der anslår, at de i 2020 indsamlede mere end 1500 henkastede dåser op fra vejkanten.

Dåser er guld værd

Øl- og sodavandsdåser er produceret af aluminium og det batter at genanvende metallet. Tal fra Vestforbrænding viser, at CO2 forbruget er 11 gange så stort, når man producerer en dåse af nyt aluminium end af genbrugt aluminium.

”Det giver bestemt god mening at indsamle og genanvende aluminium og andet metal. Man kan faktisk finde genanvendt aluminium i højtprofilerede Ferrari-biler og i flymotorer,” fortæller Per-Henrik Goosman, der er pressechef hos Vestforbrænding.