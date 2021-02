Skuffende indsats gav nederlag

Amalie Rasmussen blev RHs mest scorende i det skuffende nederlag til bundholdet Lyngby HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs 1. divisionsdamer leverede en skuffende indsats i hjemmekampen mod bundholdet Lyngby HK og tabte 22-24. Et resultat, der skabte fornyet spænding om, at undgå en af de tre nedrykningspladser.

Af Flemming Haag

Kathrine Classen var tilbage hos RH, efter fire måneders skadespause til kampen mod Lyngby HK. Nicole Leonhardt og Nikoline Brøns er fortsat ude, med deres respektive skader.

Hektisk afslutning på første halvleg.

Febrilsk åbning på kampen med tekniske fejl og uskarpe afslutninger, en tendens, der var kendetegnende for begge hold i første halvleg.

De to hold fulgtes ad til stillingen 3-3 efter ti minutter og 8-8 ti minutter senere. Herefter rykkede gæsterne fra, og kom foran 8-11 inden Ida Bøje Gerdes reducerede til 9-11 tre minutter inden pausen. I en hektisk afslutning på halvlegen, lykkedes det Amalie Rasmussen, Rikke Bundgaard og Ida Bøje Gerdes at sikre hjemmeholdet en pauseføring på 12-11, efter en rodet og ikke særlig velspillet første halvleg, hvor Trine Hammer i hjemmeholdets mål tog fornuftigt fra, og holdt hjemmeholdet inde i kampen.

Vigtig RH scoring i slutfasen.

Jævnbyrdigheden fortsatte fra starten af anden halvleg, hvor stillingen var 15-15 ti minutter inde i halvlegen. Sophia Nielsen fik et skrub i forbindelse med en afslutning, og faldt uheldigt ned på sit knæ, og kom ikke tilbage i kampen.

Ida Bøje Gerdes udlignede til 16-16 på kontra, inden Lyngby kom på 16-18, hvor hjemmeholdet havde svært ved at finde løsninger, og spillede meget sidelæns med dårlige afleveringer.

Efter tyve minutter, måtte Amalie Glass forlade banen med en skadet skulder, og kom ikke tilbage på banen.

Hjemmeholdet virkede rystet, og kom fra stillingen 18-20 bagud 18-23, hvor der resterede fem minutter af kampen.

Rikke Bundgaard og Caroline Nielsen til 20-23, Amalie Rasmussen til 21-24 med et minut tilbage. I kampens sidste sekunder, lykkedes det Maria Breddam med en vigtig scoring, at reducerer til slutresultatet 22-24. Scoringen var vigtig, da RH vandt de to holds første opgør med 25-22 og er bedst indbyrdes, i tilfælde af pointlighed, i den tætte kamp om at undgå en af de tre nedrykningspladser, hvor både Rødovre HK og Lyngby er involveret.

Der var ikke meget der fungerede for hjemmeholdet, der manglede skarphed i afslutningerne og spillede med en høj fejlprocent.

Hjemmeholdet må endnu se bort fra en skadet Nicole Leonhardt, som virkelig er savnet til, at udfordre modstandernes forsvar.

Næste kamp:

Søndag den 28. februar kl. 15:00 mod EH Aalborg i Rødovre Stadionhal.