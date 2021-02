Skoleåbning er tegn på håb

Genåbning Mandag klokken 08.00 tager de yngste skoleelever hul på det normale liv, vi alle går og sukker efter. i Rødovre har skolerne forsøgt at gøre genåbningen så tryg som mulig. Derfor skal forældre også bruge mundbind, hvis de skal indendørs.

Af André Bentsen

Det er en stor dag for Rødovres børn. Som de første, får skoleeleverne nemlig lov til at få en del af deres venner og hverdag tilbage efter lange ugers isolation. Det stiller krav til skolerne, mener Rødovres borgmester, der lover, at personalet vil have fokus på både læring og trivsel.

“Jeg ved, at rigtigt mange børn og voksne glæder sig til at se hinanden igen. Børnene kan igen komme i skole, lege i skolegården og se deres kammerater i virkeligheden. Det er tiltrængt efter en lang periode med hjemmeskole,” siger Britt Jensen (S) og fortsætter:

“Personalet har gjort deres bedste for at skabe læring og fællesskab under hjemmeskolingen. Men det bliver aldrig det samme som at se hinanden i virkeligheden og kunne være sammen ansigt til ansigt.”

Uvant situation

Selvom det selvfølgelig er fantastisk,at Rødovres skoler igen kan modtage børn, kræver den anderledes tilbagekomst til skolen også anderledes fokus.

“Jeg ved, at vores dygtige personale har en særlig opmærksomhed på, at det sker efter en lang nedlukning. Der vil være børn, som kan have svært ved at vende tilbage efter en lang periode med social isolation. Det er en helt uvant situation for børnene, og det kan også ramme børn, som under normale vilkår er i fin trivsel,” siger borgmesteren med henvisning til, at personalet derfor vil have et særligt fokus på børnenes trivsel og på det enkelte barn i den kommende tid.

“Alle forældre kan føle sig trygge ved at sende deres barn i skole. Skolerne holder som udgangspunkt børnene i egne klasser, og der er fortsat fokus på afstand, afspritning og håndhygiejne,” siger Britt Jensen.

Hvis der er tilfælde af smitte, følger Rødovre Kommune myndighedernes retningslinjer for smitteopsporing, og håndterer de konkrete situationer i et tæt samarbejde mellem skolen og forvaltningen.

“Vi igangsætter også et testprogram for alt personale på skolerne. Det er et frivilligt tilbud – hver enkelt medarbejder bestemmer selv, om man ønsker at benytte sig af det,” siger Britt Jensen, der påpeger, at kommunen gør alt for at minimere smitterisikoen og skabe en tryg hverdag for både personalet og for børn og forældre.

Husk mundbind

Som noget nyt er det i forbindelse med åbningen af skolerne for de små, blevet et krav, at forældre eller andre, der afleverer og henter børn, skal bære mundbind eller visir, hvis man har brug for at gå indenfor på skolen.

“Retningslinjerne på vores skoler er dog fortsat de samme i forhold til, at forældrene bedes aflevere og hente børnene udenfor, så man fortsat kun opholder sig indenfor efter aftale,” understreger borgmesteren, der kalder genåbningen for et lille lys i en kold svær tid.

“Det er et vigtigt tegn på, at det går den rigtige vej,” siger borgmesteren og takker alle, for at have ydet en indsats for at bringe det lokale smittetal ned gennem afsavn og afstand.