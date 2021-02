Enhedslistens viceborgmester, Peter Mikkelsen, er med til at lockoute de offentligt ansatte i Rødovre, men er som ansat i nabokommunen selv truet af lockout.

debat Rasmus Sylvest Mortensen (RSM), Regions- og Folketingskandidat for SF og bosiddende i Rødovre, påpeger den 3.2.2021 i Rødovre Lokal Nyt, at kommunerne landet over handler for 87 milliarder kroner med private virksomheder.

Af Peter Mikkelsen, Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten

Ikke alle virksomheder betaler skat i Danmark, og der findes sågar også virksomheder som sender deres penge i skattely for at fritage sig for skattebetaling i Danmark.

Det er naturligvis forkasteligt, hvis det offentlige for borgernes skattekroner køber varer og ydelser, der ender i skattely.

RSM efterlyser, at Rødovre Kommune blander sig i kampen mod virksomheder, ”som spekulerer i at flytte penge i skattely”.

Enhedslisten fik i nullerne indført sociale klausuler i Rødovre Kommunes indkøbspolitik, så ledes at kommunen er forpligtet til at sikre sig ordentlige løn- og arbejdsforhold på de arbejdspladser vi handler med.

Ved en senere revision af indkøbspolitikken fik Enhedslisten indføjet, at Rødovre Kommune heller ikke handler med virksomheder, der deltager i lyssky virksomhed som hvidvaskning og skatteunddragelse, hvilket kommunen havde svært ved at efterkomme, da kommunen skulle vælge bankforbindelse, da der i virkeligheden ikke findes ”rene” banker, der er store nok til at forvalte selv en lille kommunes økonomi.

SF og Enhedslisten søgte i december 2018 at få kommunalbestyrelsen til at underskrive Oxfam Ibis Charter for skattelyfri kommune.

Det blev afvist af de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, da ”Rødovre Kommune juridisk, skattemæssigt og i vores finansielle strategi overholder de punkter – både lovgivningsmæssigt og etisk – der er beskrevet i chartret indstilles forslaget fra liste F og Ø afvist i Kommunalbestyrelsen.”

Viljen fejler altså ikke noget i Rødovre.

Det er så til diskussion, om det er godt nok, men Rødovre Kommune er allerede en del af kampen mod skatteunddragelse og handler ikke med virksomheder, der sender penge i skattely.