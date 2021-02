Sætter fut under kampagne mod brændeovne

Står det til Enhedslisten skal det snart være slut med at bruge brændeovne. De er hyggelige, men forurener alt for meget. Til sommer vil kommunen starte en informationskampagne, der skal få flere til at skrotte brændeovnen. Foto: SignElements

Forurening De har brændt for det i mange år, på venstrefløjen, at det offentlige skulle sætte grænser for den forurening, der kommer ud af brændeovne. Nu glæder Enhedslisten i Rødovre sig over, at man lokalt er i gang med at undersøge mulighederne helt praktisk.

Af André Bentsen

Det er hverken pruttende og bøvsende køer eller biler, der holder i noget med samme navn, der er den største kilde til luftforurening i Danmark.

Det er ifølge Miljøstyrelsen den røg, der kommer fra brændeovne, og dem er der mange af.

Alene i Rødovre er der fordelt 2400 brændeovne ud over hele kommunen, og de sviner i en grad, der faktisk indirekte koster liv på grund af luftforurening.

Derfor glæder det også Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalen 2021 vedtog en resolution om at undersøge mulighederne for at begrænse partikelforureningen fra brændeovnene.

”Vi er godt tilfredse med at problematikken omkring partikelforurening fra brændeovne bliver taget op,” siger kommunalbestyrelsesmedlem Marianne Christensen fra Enhedslisten.

”Vi har længe ønsket, at der blev sat fokus på dette problem, der er langt større end de fleste nok er klar over,” fortsætter hun.

I Rødovre yder kommunen en stor indsats for at hjælpe borgerne med at holde op med at ryge – og det er godt, for de fleste ved at rygning er yderst sundhedsskadelig. Hvad færre måske ved, er at brænderøgsforurening indeholder en lang række af de samme særdeles sundhedsskadelige stoffer som tobaksrøg.

”Røgen fra brændeovne er en massiv kilde til luftforurening, fortsætter hun, og da Rødovre i forvejen er udsat for betydelig luftforurening fra den voksende biltrafik, er der ingen grund til at vi belaster vores helbred yderligere med brænderøg,” understreger Marianne Christensen.



Kampagne i de varme måneder

Hun er dog godt klar over, at mange mennesker forbinder ild i pejs eller brændeovn med hygge og varme og er derfor heller ikke interesseret i et direkte forbud.

”Men vi bakker fuldt ud op om den informationskampagne, som teknisk forvaltning vil sætte i gang i sommeren 2021, og håber at den vil give gode resultater,” slutter hun.