Rødovre får professionelt Counter-Strike hold

Indehaver af DREAM, Daniel K. Gustavsen i gaming-fællesskabet i Rødovre Centrum, der bliver hjemmebane for Rødovres professionelle Counter-Strike hold. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

gaming DREAM i Rødovre Centrum har indstillet sigtekornet og erhvervet sig det professionelle danske Counter-Strike hold Accusata, der kommer til at skifte navn til DREAM Gaming. ”Vi vil skabe et hold, der kan begå sig på den globale scene,” siger indehaver af DREAM, Daniel K. Gustavsen.

Af Christian Valsted

Esport har i de senere år buldret frem i rasende fart og lokalt blev esportens stigende popularitet helt konkret manifesteret, da DREAM i begyndelsen af 2020 åbnede et stort gaming-fællesskab i kælderetagen i Rødovre Centrum.

Ambitionen er at gøre Rødovre til esportens hovedstad og den ambition har fået ny næring, da DREAM har erhvervet sig det allerede etablerede Counter-Strike hold Accusata, der fra den kommende sæson kommer til at skifte navn til DREAM Gaming.

Accusata topper i øjeblikket suverænt landets næstbedste række og det forventes derfor, at Rødovre til den kommende sæson har et Counter-Strike hold med i landets bedste række.

”Vi har indtil videre haft fokus på esportstræning i privatregi hos DREAM, men nu tilføjer vi endnu et lag til vores fortælling. Vi vil skabe et professionelt hold der er lokalt forankret, har national relevans og globale ambitioner” fortæller Daniel K. Gustavsen.

”Vi har hjemme i Rødovre”

Erhvervelsen af Accusata betyder, at Rødovre får et professionelt Counter-Strike hold og det er DREAMs ambition, at gaming centeret i Rødovre Centrum bliver det naturlige samlingssted, når holdet spiller kampe.

”Vi har hjemme i Rødovre og vi ønsker at skabe en hjemmebane i Rødovre Centrum, hvor man kan se holdet live til udvalgte kampe. På sigt kan kampene måske også blive vist på Festpladsen i centeret, i Rødovrehallen eller i Atlas Biograferne. Vi tænker stort og ambitionen er, inden for en overskuelig årrække, at Rødovre har et Counter-Strike hold, der begår sig på den globale scene. Vi har investeret i en dygtig sportsdirektør og har dygtige folk tilknyttet holdet, så vi er klar til at begå os,” lyder det fra Daniel K. Gustavsen.

Flere nyheder på vej

Udover fokus på en særskilt afdeling med professionel esport, er DREAM meget langt i bestræbelserne på et nyt tiltag der skal favne bredden i foreningsregi. Flere lokale aktører arbejder i øjeblikket på at danne en forening, der skal danne grobund for en god og sund gamingkultur med gennemsigtighed og hvor det er let for børn og unge at dyrke deres sport i foreningsregi.

”Vi er ude på en rejse, hvor vi ønsker at opbygge et gamingbrand der går fra a til å. Vi har indgået et tæt samarbejde med en nyoprettet lokal esport forening, der har fokus på bredden og forventer snart at kunne melde mere ud,” lyder det fra Daniel K. Gustavsen.