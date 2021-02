Rødovre får lokalt vaccinationssted

Det gik hurtigt med at få vaccineret de første udsatte på plejehjemmene. I uge 7 får 160 nye ældre så mulighed for at blive vaccineret i Rødovre, så de slipper for at skulle rejse til en anden kommune for at få stikket. Foto: Arkiv

Coronavaccine Efter stor kritik af, at man skulle krydse kommunegrænsen for at blive coronavaccineret får Rødovre i uge 7 et midlertidigt vaccinationssted.

Af André Bentsen