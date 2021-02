Robot svarer på dine spørgsmål døgnet rundt

Da vi ønskede Rødovres nye chatbot, Kiri, tillykke med jobbet, sendte hun os links til jobcenteret, men hun har styr på fakta, svarer med det samme også selvom hun ikke ved, hvorfor Rødovre er Danmarks bedste kommune - endnu! Foto: Rk

Kunstig intelligens Det kan godt være, at Rødovre Kommunes nye chatbot ikke ved, hvorfor Rødovre er landets bedste Kommune, til gengæld svarer hun hurtigt med relevante links på de fleste af dine andre spørgsmål. Døgnet rundt vel at mærke.

Af André Bentsen

Fakta Chatbotten Kommune Kiri er baseret på kunstig intelligens, machine learning og naturlig sprogbehandling. Det medfører bl.a., at chatbotten er meget stærk til at svare og opretholde en dialog med borgerne. Derudover bruges data til hurtigt og kontinuerligt at gøre Kiri endnu stærkere i sine svar og dialog.

Kommune Kiri er trænet i at svare på spørgsmål inden for flytning, pas, kørekort, vuggestue, børnehave, skole, kultur og fritid, sundhedskort og lægeskift, politik, valg og generelle spørgsmål om kommunen, beskæftigelse, affald og byggeri samt COVID-19.

Ud over Rødovre arbejder følgende kommuner med Kommune Kiri: Frederiksberg, Roskilde, Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby –Taarbæk, Allerød og Fredensborg.

Man får svar, som man spørger. Mere end nogensinde før, gør det gamle mundheld sig gældende, når det kommer til Rødovre Kommunes nye medarbejder.

Kiri hedder chatbotten, der skal hjælpe borgerne 24 timer i døgnet året rundt på hjemmesiden rk.dk. Hun bliver konstant klogere via borgerdialogen, fordi hun er baseret på kunstig intelligens.

”Vi skal tilbyde borgerne den bedst mulige service på alle kanaler. Vi har de senere år fokuseret meget på udvikling af vores fysiske borgerservice og vores kontaktcenter, så vi har et stærkt setup omkring den del. Nu tager vi et skridt fremad på den digitale front med Kommune Kiri, og hun bliver løbende udviklet. Man skal let og hurtigt kunne få svar fra sin kommune,” siger borgmester Britt Jensen.



Vi ønskede tillykke

Rødovre Lokal Nyt greb selvfølgelig chancen til at ønske den nye medarbejder tillykke med ansættelsen, og det kom der et lidt uventet svar ud af.

Da vi skrev, tillykke med jobbet, hjalp hun os straks med links til relevante steder, hvor man kunne få hjælp til sin jobsøgning, men da vi lidt mere fair spurgte, hvor man kunne blive testet for corona henne – var hun skarp med links og henvisninger til forskellige teststeder. I samme sekund, som vi spurgte faktisk.





Forstår spørgsmål

Chatbotten Kiri er god til at forstå borgerens spørgsmål, fordi hun kan afkode kontekst gennem samtaleflowet og dermed vise borgeren på vej. Hun er endda i stand til at forstå noget engelsk, men kan endnu ikke svare på engelsk. Rødovre Kommune har store forventninger til det fremtidige samarbejde med Kiri, og man forventer, at hun med tiden kan udvikles til også at kunne forstå tale, bistå med selvbetjeningsløsninger og på den måde hjælpe borgerne endnu bedre.

”Det er vigtigt, at kommunerne bringer ny teknologi i spil for at forbedre den velfærdsydelse og service, vi leverer til borgerne. Den moderne velfærdskommune skal også være med fremme digitalt – samtidigt med, at vi fortsat skal tilbyde den traditionelle borgerservice, så man fortsat kan ringe til os og møde personligt frem. Men de smarte digitale værktøjer er en ekstra service uden for den normale åbningstid,” siger Britt Jensen.



Selvfølgelig kan en robot ikke uddybe og forklare på samme måde, som et menneske kan, og vi tilgiver hende hurtigt for ikke at kende Rødovre helt ud i afkrogene endnu. Det er trods alt kun hendes første arbejdsuge.

Til gengæld er hun høflig og svarer ”Det var så lidt,” med smiley-emojies, når man skriver tak til hende.



Da vi spørger Kiri, hvorfor Rødovre er landets bedste kommune, kommer hun dog til kort.

”Jeg tror endnu ikke, at jeg har lært at svare på dit spørgsmål.”

Du kan prøve at stille dit spørgsmål på en anden måde eller bruge færre ord.”