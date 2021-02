Rapper og dribler sig til mere læselyst

Josias Lindboe og Alexander Fry fra 8.B på Nyager Skole i Rødovre. De har lyttet til podcast og sparket på mål som en del af projektet UNG:LITT, der skal sætte gang i lysten til at læse i fritiden. Foto: Privat

Kan man rappe en bog og lære at læse af fodbolddriblinger? Nyt projekt skal åbne litteraturens verden for unge i Rødovre og Hvidovre.

Af André Bentsen

Fakta UNG:LITT bliver tilbudt til 7. og 8. klasser i Rødovre og Hvidovre efter sommerferien. Projektet vil omfatte etablering af et unge-ambassadørkorps, udvikling af en samarbejdsmodel for kulturliv, skoler og biblioteker på tværs af kommuner, bogdage, workshops og en festival. De involverede kulturinstitutioner er Kulturhuset Viften, Ejbybunkeren, Heerup Museum, Vestbad, TekX, Teater Vestvolden, Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.



Hvis man ikke 100 gange de sidste år har fået mærkelige titler galt i halsen, fordi de hedder noget med UNG-et eller andet, og dermed angiveligt skulle vække unges interesse, er der noget virkelig magnetisk over det nye koncept UNG:LITT.

For selvom navnet viser, at det igen er voksne, der prøver at tale til unge, så er det en vild sammensætning af kunstnere, kulturinstitutioner og biblioketer, der er gået sammen om at udvikle et koncept, der skal øgebåde læselyst og fællesskab blandt eleverne i 7. og 8. klasse.

For, hvordan får man dem til at læse mere?

Det evindelige spørgsmål er Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune gået sammen om, og målet er at koble litteratur og læsning til formidlingsformer fra kunst- og kulturlivet på nye måder. Projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med godt 620.000 kroner skal munde ud i en video, et digitalt metodekatalog og en temadag. Til sammen skal det være med til at bringe ny viden og idéer videre til eksempelvis biblioteker og undervisningsinstitutioner i hele landet.



Bogdating og drengestreger

I Rødovre har unge eksempelvis netop forsøgt at rappe en bog og lyttet til en podcast om driblinger, og så begynder vi måske mere at være der, hvor man lader den voksne vogn stå og slipper de unge heste løs.

I Rødovre Kommunes pilotprojekt har unge også selv lavet et bogomslag af billeder af kunstværker, testet dilemmaer og egen dømmekraft og hørt podcasts om druk og drengestreger. Til at hjælpe sig har de både haft billedkunstnere, forfattere og professionelle freestyle rappere. I sensommeren 2020 kørte der i Hvidovre et tilsvarende pilotprojekt, hvor bl.a. også ’bog-dating’, film, fælleslæsning med fri association og snak gav de unge nye og gode oplevelser med litteraturen.

”Gode læsevaner og – kompetencer er med til at styrke de unge fagligt og har betydning, når de skal vælge uddannelse. Der er lavet undersøgelser af børns læsevaner, der viser, at de læser mindre end tidligere, og derfor er det så vigtigt med det her boost. Samtidig vil de unge også opleve, at læsningen giver adgang til en masse oplevelser, viden og fællesskab, som kan gøre deres liv rigere,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen, der har gode forventninger til samarbejdet.





Booster læselyst

Rødovre Kommune har valgt at gå sammen med Hvidovre Kommune om UNG:LITT, fordi bibliotekerne i begge kommuner på forskellig vis har arbejdet med børn, unge og læsning. I Hvidovre har man i flere år haft ‘booktalks’ med skoleelever i netop denne aldersgruppe.

I Rødovre findes allerede en populær bogklub for yngre børn, hvor man booster læselysten ved at tænke helt ud af boksen og tage afsæt i emner og interesser.

”I Rødovre ved vi, at vi kan skabe alternative veje til læselyst, og vi er vant til at arbejde ud fra de unges perspektiv i andre dele af vores arbejde, blandt andet med projektet ’Sammen med unge’. De erfaringer kan nu komme os og de unge til gode. Jeg glæder mig til, vi kan rulle UNG:LITT ud til endnu flere unge, så de kan få øjnene op for, hvad læsningen kan bidrage med,” siger Britt Jensen.