Projektuge afløser München-tur

Projektuge fremfor studietur lyder ikke særlig innovativt, men det bliver det, forsikrer skoleudvalgsformanden, der håber 8. klasserne alligevel får en lærerig oplevelse ud af de vanskelige coronaomstændigheder. Foto: Red.

Studietur Først skulle de på en studietur til München, men det satte corona en stopper for. Som nødløsning skulle Rødovres 8. Klasser i stedet på en lejrskole et sted i Danmark, men heller ikke det kan lade sig gøre længere. I stedet får den næstældste årgang nu en projektuge med fokus på teknologi og innovation.

Af André Bentsen

Gode råd er normalt dyre, men i tilfældet med den aflyste studietur til München for alle Rødovres 8. klasser, har vor tids største krise, gjort dem billigere.

På grund af Covid-19 er det nemlig ikke muligt at gennemføre den planlagte og udskudte studietur til München for alle elever på 8. årgang på Rødovre Kommunes skoler her i foråret.

Heller ikke den ellers pænt modtagede alternative lejrskole i Danmark er det realistisk at gennemføre. I stedet holdes nu en projektuge med fokus på teknologi og innovation for 8. klasserne.



Samarbejde om innovative løsninger

Projektugen skal styrke eleverne også i tiden, der følger.

Formålet er nemlig delvist også at introducere eleverne til arbejdet med projektopgaveformen, som er obligatorisk i 9. klasse og dels at styrke dem i arbejdet med og samarbejdet om innovative løsninger af virkelige problemstillinger og anvendelse af teknologi. Projektugen afvikles delvist virtuelt og dels med fysisk tilstedeværelse på skolerne, hvis dette bliver muligt.



Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), er naturligvis ærgerlig over, at turen til München er gået i vasken i dette skoleår.

”Selvom turen til München er aflyst, har vi fortsat en vigtig opgave med at gøre Rødovres børn og unge så dygtige til teknologi og innovation, at de kan bidrage til at løse nutidens og fremtidens små og store problemstillinger. Derfor har vi skabt et spændende digitalt projektunivers, der giver eleverne mulighed for hjemme i Rødovre at lære og anvende teknologi og innovation på samme måde, som de ville have gjort på en studietur – bare i en lokal version,”siger han.





Projektarbejde

I stedet for det store prestigeprojekt til udlandet, skal eleverne i projektugen arbejde med ’den innovative projektopgave’, der tilføjer et løsningsorienteret element til den klassiske projektopgave, som de skal arbejde med i 9. klasse.

I den innovative projektopgave skal eleverne i løbet af en uge og i grupper arbejde med at løse et konkret problem for lokale virksomheder. Problemstillingerne tager alle udgangspunkt i FN’s Verdensmål nummer 3, der for dem, der skulle have glemt det, er sundhed og trivsel.

Eleverne skal i grupper indsamle viden i felten og via nettet, finde en god løsning på det valgte problem, skabe en digital model af løsningen og lave en præsentation af deres viden ved brug af tekst, film og billeder.



Medier og løsninger

Ifølge Flemming Lunde Østergaard Hansen kommer eleverne til at have skarpt fokus på indsamling af viden, innovation, at skabe en digital model og at lære at arbejde med forskellige medier til at formidle deres tanker, viden og løsninger. Vi samarbejder med gode lokale kommunale og private virksomheder, som stiller opgaverne til eleverne via små videoer, og vi sørger for at have et godt undervisningsmateriale til at understøtte lærere og elever i løbet af projektugen.



”Vi sætter alle sejl til for at projektugen bliver en succes. Derfor har vi afsat over 300.000 kr. til formålet og inddrager ekstern ekspertise. Det er mange penge, men heldigvis kan hovedparten af materialet genbruges i de kommende år. Først og fremmest håber jeg, at alle eleverne i 8. klasse kan komme til München næste skoleår,” understreger udvalgsformanden.