Pokalmestrene nedlagde igen tyrene

SønderjyskE tævede Magnus Carlsen og holdkammeraterne for femte gang ud af fem i denne sæson. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Der var klasseforskel, da pokalmestrene fra SønderjyskE for femte gang ud af fem besejrede Mighty Bulls. Der var ellers debut i rødovretrøjen til Guillaume Leclerc og Jeremy Beaudry.

Af Peter Fugl Jensen

Som rødovrefan kunne man glæde sig over, at både den franske forward Guillaume Leclerc og den canadiske back Jeremy Beaudry var i aftenens kamp hos pokalmestrene fra SønderjyskE.

Beaudry dannede makkerpar med Dylan Busenius og Leclerc var i angrebstrio med Klarskov og Cheek.

SønderjyskE kom forrygende fra start i deres første kamp som pokalmestre og det så legende let ud, da de uden de store armbevægelser vandt 1. periode med 2-0.

Hjemmeholdets back Daniel Hansen skøjtede fuldstændig umarkeret ind i Rødovres slot, hvor der ikke var en eneste rødovrespiller, så Emil Bejmo, som kom ud fra banden med pucken, kunne lægge op til Daniel Hansen, der ikke svigtede den store chance. 1-0.

Kort efter målet blev jyderne ramt af en udvisning, men Rødovre kom ikke frem til et skudforsøg i overtalsspillet. Det var en kombination af Mighty Bulls manglende ro i spillet og sønderjydernes velfungerende defensiv.

Men det var hjemmeholdet, der skabte flest chancer og var farligt i de første 20 minutter, som ikke krævede den store blok for at notere Rødovres farlige chancer. En lille A5 blok var faktisk mere end rigeligt.

Desværre var det endnu engang personlige fejl, der stod bag en scoring til Rødovres modstander. En ufarlig puck blev sendt ned i brystet på keeper John Muse, der stødte pucken ud til Jonatan Nielsen, der ikke opfangede den aflevering og så blev det pludselig til en chance til SønderjyskE.

Det takkede hjemmeholdet for og så kunne Mikkel Jensen score et af sine sjældne mål (det andet i denne sæson).

SønderjyskE var tættere på 3-0 end Rødovre var på en reducering i periodens sidste minutter.

Der var masser at tale om for trænerduoen Dresler og Andreasen inden 2. periode.

Total jysk dominans

Rødovre kom bedst ud fra omklædningsrummet og havde to skud på mål, men herefter tog pokalmestrene fuldstændig over. Der var tale om spil til et mål og Rødovre slap nådigt, da hjemmeholdet kun scorede en gang.

Ikke engang en time-out midtvejs i perioden ændrede ved fakta; SønderjyskE styrede totalt. De vandt alle nærkampe og face-off, så Rødovre hele tiden var i den jagtende rolle.

Det var også efter endnu en tabt face-off, Rødovres Oliver Kjær til rødovredrengen Mads Eller, da Eller vandt pucken rent, så den strøg tilbage til Steffen Frank, der firsttimede pucken over i fjerneste hjørne. Nemt og simpelt – det må bare ikke ske.

Hele perioden var en kamp for at ’overleve’, så 3-0 var et fint resultat set med rødovreøjne, mens SønderjyskEs keeper Patrick Galbraith måtte have behov for et ekstra krus te, så han kunne få varmen.

Bedre takter i den sidste periode

Havde den mest optimistiske rødovrefan håbet og troet på et comeback i de næste 20 minutter, så blev det håb hurtigt punkteret. Efter et perfekt kontra-angreb kunne Daniel Hansen kalde sig dobbelt målscorer, da han havde sidste stav på pucken, inden den lå i netmaskerne bag John Muse.

Men Rødovre rejste sig flot og havde mest spil og flest farlige forsøg i 3. periode. Tættest på var Oliver Kjær og Steffen Klarskov, men Patrick Galbraith i jydernes mål reddede fremragende.

Den sidste periode var klart Rødovres bedste, selvom den blev tabt 2-0. Der var begrundede håb om en fortjent scoring.

Det lykkedes dog ikke og mest dramatisk i 3. periode var en udvisning for slashing begået af Magnus Povlsen, men det så meget mærkværdig ud, da det på streaming, så ud til at, det var SønderjyskEs forward, der slashede John Muse.

Det er svært at se og vurdere ud fra en streaming, men Povlsen var tydeligvis ikke enig i kendelsen, så han fik to minutter ekstra for ’dårlig opførelse’.

Overtalsspillet udnyttede SønderjyskE til at slå det sidste søm i Tyrenes ligkiste til slutresultatet 5-0.