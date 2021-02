Nyt nederlag til Mighty Bulls

Træner Thor Dresler er stadig optimistisk og holdet viste også lovende takter mod topholdet fra Rungsted. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Ishockey Rødovre viste lovende takter mod topholdet fra Rungsted, der havde den ekstra medvind, som tophold har og endte med at vinde sikkert i Rødovre Centrum Arena.

Af Peter Fugl Jensen

Mighty Bulls 1. kæde var en ren udenlandsk af slagsen, som ikke været tilfældet i mange år i Rødovre, men fakta var, at Dresler-Andreasen havde valgt Cheek, Leclerc, Welychka og backs Busenius samt Manavian.

De første 10 minutter var meget lige, højt tempo – men rodet. Mange upræcise pasninger og meget lidt plads i angrebszonen. Men så kom aftenens første udvisning.

Det var i øvrigt efter skidt spil i egen zone af Steffen Klarskov, som endte i udvisning. Et powerplay der gav Rungsted kampens første mål, hvor Beaudry så ud til at misse sin markering af Nikolaj Rosenthal tæt under mål.

Efter scoringen vendte spillet til Rungsteds fordel, der var spilstyrende og ene om at skabe chancer. Bortset fra en enkelt stor rødovrechance, da Magnus Povlsen sendte et præcist slagskud ind på ’skeen’ af Phillip Schultz, der sendte pucken på nærmeste sammenføjning – en næsten perfekt styring, få centimeter fra en scoring.

I stedet scorede Rungsted fortjent til 0-2. John Muse i Rødovres mål så bestemt ikke god ud på den scoring og så kunne de to fabelagtige redninger tidligere i kampen virke underordnede.

Rødovre viste vilje

I den midterste periode kom Rødovre stærkt tilbage, så det blev en mere lige kamp. Som perioden skred frem overtog tyrene mere og mere af spillet og skabte flere store muligheder for en reducering, men den unge keeper David Grubak (tidligere RSIK’er) i gæsternes mål var brandvarm.

Rungsted begik mange fejl og deres bedste spil i denne periode var mest i deres to overtalssituationer, som var hårde kendelser mod Rødovre, hvilket man tydeligt kunne se på TV2Sport.

Men Rødovre fik også overtal, der var ligeså tvivlsomme udvisninger. Forskellen på de to holds overtalsspil var dog himmelvid, for Mighty Bulls’ fungerer bare ikke.

Perioden var dog en markant forbedring for Mighty Bulls, som viste vilje, der gav spændende løfter før den 3. periode.

Endelig powerplay mål

Hurtigt fik Rødovre et powerplay, deres tredje i kampen, og denne gav var der bonus. Efter face-off, som Rødovre vandt mange af i dagens kamp, forsøgte Jonatan Nielsens sig og pucken fandt vej gennem Grubak og ind i netmaskerne.

Målet var som et ’skud i røven’ på gæsterne, der lige satte tempoet et par takker op og så blev lagt pres på hjemmeholdet. Desværre scoringen af Hardt, der vendte på en tallerken og sendte pucken i mål ved nærmeste stolpe, ikke en speciel god placering i målet af John Muse, der igen så mindre god ud i situationen.

Rødovre var rystet og Rungsted satte tryk på de næste skift, men så fandt Rødovre rytmen igen og havde meget spil i gæsternes zone, dog uden at være farlige.

Da presset så bedst ud, var der en tydelig udvisning mod Leclerc, men i stedet for overtal til Rødovre, vendte Rungsted spillet og så blev Phillip Schultz korrekt udvist. Bittert for tyrene, der mangler medvind.

Den udvisning betød, at Rødovre fik svært ved at sætte ordentlig tryk på og kampens få spilstop betød, at John Muse blev trukket uden en time-out. Med Muse ude scorede Nichlas Hardt sit andet mål og lukkede kampen.

Normalt kommenterer jeg ikke dommerne, men når jeg sidder i hallen og har hjælp fra TV2Sport, så var det ikke dommerduoens bedste dag.

Kigger Rødovre indad, så var der klart bedre takter, de store fejl var færre og så skal 1. kæden vise vejen – det er ikke for meget forlangt, at de får produceret og det skal starte fra næste kamp, der er på søndag i Esbjerg.