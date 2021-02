Min Afsked er din lokale bedemand i Roskilde

SPONSORERET INDHOLD På et tidspunkt kommer vi alle til det punkt, hvor vi har brug for at kontakte en af de lokale bedemænd i Roskilde, der hjælper pårørende igennem en svær tid med planlægning af begravelse eller bisættelse.

Selvom det kan være en sorgfuld tid uden det store overskud, er en bedemand vedkommende, der er der til at række en hjælpende hånd ud, når der skal arrangeres en mindehøjtidelighed for den, man holder kær. Er du bosat i Roskilde og har ikke overblikket over, hvem du skal kontakte, i en situation hvor ens kære går bort, kan du trygt læse med videre, hvor vi vil præsentere dig for en lokal bedemand i Roskilde, der er klar til at hjælpe dig videre i denne svære tid.

Hvem er Min Afsked?

Min Afsked er en række bedemænd i Roskilde, der vægter den personlige kontakt til de pårørende højt, og som tør snakke om det, der er svært. Her er der både plads og ro til at snakke om, hvilke ønsker man har for en mindehøjtidelighed, samt hvilke ønsker afdøde selv havde for en sådan. Denne gruppe af bedemænd har flere afdelinger rundt omkring i landet og er altså nu også i Roskilde. Min Afsked vægter lokalmiljøet højt, og de har således et lokalt netværk af samarbejdspartnere, der giver et stort udvalg af eksempelvis smukke blomsterkranse fra de lokale blomsterbindere. Dertil kan du også forvente at denne bedemand i Roskilde tilbyder hjælp til arrangeringen af flere forskellige typer mindehøjtideligheder, og altså ikke alene, dem der foregår i den danske folkekirke.

Sådan kontakter du din lokale bedemand

Hvis ikke man før har i stået i en situation, hvor ens kære er gået bort, og der derfor er brug for en bedemand i Roskilde til at hjælpe med arrangeringen af en mindehøjtidelighed, kan det være svært at vide, hvor man går hen, eller hvem man ringer til. I en sådan tid er det naturligt, at overskuddet er lavt, og der er ikke tid til at søge hele nettet igennem efter bedemænd i Roskilde. Netop af denne grund har Min Afsked i Roskilde gjort det nemt for de pårørende at kontakte dem via deres hjemmeside ved hjælp af en kontaktformular. På selvsamme hjemmeside finder du naturligvis også andre relevante kontaktinformationer, der kan hjælpe dig på vej til arrangeringen af en indledende samtale med en bedemand.

Alle har ret til en smuk afsked

Min Afsked er gruppe af bedemænd i Roskilde, der vægter de pårørendes såvel som afdødes sidste ønsker højt. Derfor kan du forvente, at der vil blive lyttet til dine ønsker og forslag for den sidste afsked, og i fællesskab med denne gruppe af bedemænd i Roskilde vil I kunne finde frem til de helt rigtige løsninger for Jer. Således kan du og de andre pårørende kan få den mindehøjtidelighed, som I havde forventet.

Søger man en lokal bedemand i Roskilde er Min Afsked en ud af flere lokale bedemænd, der til daglig gør deres bedste for at hjælpe pårørende med at skabe de bedste forudsætninger for en smuk sidste afsked for dem man holder kære.