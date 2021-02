Mens vi venter

læserbrev Alt imens der ventes og holdes afstand tog jeg i tanken en tur i luften hen over Rødovre.

Af Bent Jensen, Grønlunds Alle 3.A

Rødovre Parkvej ser jeg, som en slags kulturakse hvor hver destination har sin historie. Der kan startes med den fredede Vestvold og den Historiske Vold i Rødovre, med kaffetårnet og områderne ved Espelunden, Rødovrehallen, samt områderne ved rådhuset med ny bymidte fra Gunnekær til Tæbyvej, Rødovre centrum , Rødovre kirke, Rødovre skole, Rødovregård og Heerup museet. Herudover områderne ved Damhustorvet, Rødovre Port og områderne ved Islev som helhed, herunder området der tidligere udgjorde ungdomsbyen (SPF), hvor rundkirken er det sidste spor, samt aktuelt Islev torv. Aktuelle bygninger med tilbud kan nævnes, biblioteket Trekanten og cafebilioteket/Milestedet, samt “Det åbne værksted”.

Det ny musikhus og Viften med deres tilbud, hvor jeg fandt det formålstjenligt, at et lokal teater kan få et rum at agere i. Det nye bymidte fra Gunnekær til Tæbyvej da var det ønskeligt, at planerne tilrettes, så der bliver et større fysisk uderum. Et rum hvor borgeren og turister søger hen, fordi der er god stemning. Et rum hvor erhvervsdrivende, kulturen, foreningslivet og kommunen vil optræde og byde på oplevelse, uden det kommercielt begrundet bliver store forsamlinger. Det klares andet steds med Krigshistorisk festival, 90,er fest og byfest, blot for at nævne noget.

Rødovre Parkvej er også en del af supercykelstien fra Albertslund, hvor du efter en halv time på cykel fra Rødovre er på Københavns rådhusplads. Jeg kan i retning øst og vest få øje på trafikårerne Roskildevej og Jyllingevej, syd og nord er det Tårnvej og Rødovrevej. Der er i nord den nye letbanestation, hvor der i syd er Rødovre station. Bustrafikken krydser ved Rødovre centrum og Rødovrehallen

Erhvervsområderne da ligger flest i området langs Valhøjs Alle og Fjeldhammervej, samt langs Islevdalvej og lidt på Egegårdsvej.

Ligeledes kan jeg iagttage indkøbsmuligheder fordelt fra Damhustorvet langs Roskildevej og Rødovre Port indover midtbyen ved Valhøjs Alle, Rødovre Centrum, Calrsro, Rødovrevej/Schweizerdalsvej, Fortvej og til Islev Torv i nord.

Via den historiske Ejbybro kan man på et kvarter passere motorvejskryds Rødovre via Hesteskoen, der som gang og cykelbro fører os til Vestskoven, der er Danmarks største nye skov og dækker et område på 1400 hektar og byder på masse af aktivitet, oplevelser, dyr og seværdigheder.

Den fredede Vestvold er på 14 km fra Avedøre til Utterslev mose. I Rødovre da er voldgaden, fæstningskanalen og voldområdet på 4½ km. i sin længde. Den nye bro over Jyllingevej ved Vestvolden gør, at alle uhindret også på rulleskøjter, kan følge voldgaden fra Slotsherrensvej til Rosklidevej. Vestvolden i Rødovre er velholdt og velrenoveret, bl.a. ved at en strækning på 5-600 meter er bragt tilbage til den oprindelige udseende og en flok får er ansat til at sørge for naturplejen. Her kan man benytte Sundhedssporet startende ved Avartas P- plads og tage forbi den sovende kæmpe til voldgaden. Man kan i ro og mag opleve de grønne voldarealer og årstidernes skiften, samt de mange muligheder for at motionere på voldgaden, på cykelbanen ved Ejbylejrens fundamenter, ved kondibanen på volden nord for Jyllingevej, hvor banen starter. Der tilbydes guidede ture eksempelvis om den Historiske Vold i Rødovre, om fuglelivet, biodiversiteten og meget andet.(se under Oplev Rødovre – Foreningsportalen -arrangementer -motions- og cykelstier på kommunes hjemmeside)

Oplevelsescentret har tilbud og events, samt koldkrigsmuseet i Ejbybunkeren. Vestvoldens historie fortælles også her såvel som i Artillerimagasinet, hvor der også er udstilling og cafe.

På min tur kan jeg iagttage Rødovres idrætsfaciliteter,sportspladserne og kælkebakken. (se under Foreningsportalen og Oplev Rødovre på kommunes hjemmeside.)

Der er flere større havekolonier i Rødovre. Der er Vestbadet og Islevbadet, hvor udendørsanlægget ved Vestbadet med “Hønen” er reetableret.

Jeg kan tælle 6 folkeskoler plus en specialskole, samt 3 plejehjem og en genbrugsplads.

Der er grønne oaser/områder med en sø, som er søen i Kærene, søen ved Prøvensvej, ved Espevangen, Schweizerdalsparken, Stadionsøen og Viemosen.

Det bliver spændende, at følge hvad fremtiden byder på. Mundbindet har gjort, at vi nu ser hinanden i øjne når vi ønsker hinanden en god dag.

At vandre en tur i Rødovre kan godt anbefales, hvis man vil kende sin by.