Lokalpolitik lige til at tage i ørerne

På Rødovre Lokal Nyts hjemmeside, rnn.dk, kan du genhøre Kommunalbestyrelsens møder. I sidste måned traf Kommunalbestyrelsen blandt andet beslutninger om at spendere 150 millioner kroner på en udvidelse af Valhøj Skole, afsætte penge til cykelsti på Randrupvej og igangsætte et renoveringsprojekt af broer og tunneller. Foto: Arkiv

politik i lyd Lokalpolitikerne beslutter, hvad Rødovre Kommune skal bruge penge på og i hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. Hver måned samles Kommunalbestyrelsen for at træffe vigtige beslutninger for byens fremtid og du kan komme helt tæt på beslutningsprocessen i et nyt samarbejde mellem lokalavisen og Demokratiradioen.

Af Christian Valsted

Fakta Demokratiradioen 105,9 MHz er en reklamefri og ikkekommerciel lokalradio, som sender hver tirsdag aften fra klokken 18 til 22.

Du kan høre kommunalbestyrelsens møder den sidste tirsdag i måneden ”live” og øvrige tirsdage som genudsendelse.

KB-møderne fra december 2020 og januar måned i år ligger tilgængelige på avisens hjemmeside, rnn.dk, og vil fremover blive lagt på hjemmesiden senest to dage efter mødet.

I sidste måned traf Kommunalbestyrelsen beslutninger om at spendere 150 millioner kroner på en udvidelse af Valhøj Skole, afsætte penge til cykelsti på Randrupvej og igangsætte et renoveringsprojekt af broer og tunneller.

Byrådet træffer beslutninger om stort og småt og som borger havde du, før coronakrisen, mulighed for at overvære møderne på rådhuset. Kommunalbestyrelsesmøderne har aldrig været en publikumsfavorit og siden sidste forår har det slet ikke været muligt at overvære møderne på grund af corona-restriktioner.

De politiske diskussioner og beslutningsprocesser er dog kun et klik væk, for i samarbejde med Demokratiradioen er det nu muligt at høre kommunalbestyrelsens møder lige, når det passer dig på avisens hjemmeside, rnn.dk, med vores nye tiltag ’Lokalpolitik i lyd’ under fanebladet ’multimedie’.

Genhør møderne

Demokratiradioen, der kan høres på 105,9 MHz, har som en af sine fornemmeste opgaver at sende direkte radio fra Kommunalbestyrelsens møder, så interesserede borgere bedre kan følge med i den kommunalpolitiske debat og de beslutninger som kommunalbestyrelsens medlemmer træffer. Og nu kan du til hver en tid, og lige når det passer dig, genhøre møderne på avisens hjemmeside.

”Samarbejdet med Rødovre Lokal Nyt er vigtigt, for det giver os mulighed for at få lagt udsendelserne op som podcasts, så alle kan høre eller genhøre møderne, når det passer dem,” siger Ole Mathiasen fra Demokratiradioen, inden han fortsætter:

“Rødovre er en levende by i udvikling og der er brug for, at så mange som muligt følger og bidrager til den lokale demokratiske proces. Hvis man som borger vil være godt orienteret, er det altid en god idé at forberede sig inden møderne. Læse sin lokalavis, gå på kommunens hjemmeside, rk.dk, og se dagsordener med bilag og referater fra de politiske udvalgs- og kommunalbestyrelsens møder, også i en coronatid, hvor vi ikke kan mødes, lytte til de lokale politikeres debatter og beslutninger,” mener han.