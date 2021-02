Lokalarkivar gør nytårsforsæt endnu sjovere

Forleden besøgte vi Espelunden, hvor der nu både er en helt ny bydel grænsende op til, og en ny forpagter af traktørstedet på vej. Den gamle, kan du læse om her...

Gamle dage Tænker du nogle gange, hvorfor din vej hedder som den gør, eller hvad der skete for 100 år siden lige der, hvor du bor nu? Så glæd dig til en masse små bonushistorier, som Lokalhistorisk Samling drysser ud over din lokalavis efterhånden som vi besøger flere og flere veje i Rødovre.

Af André Bentsen

Rødovre i gamle dage Espelundens børnehave Navnet Espelunden kommer fra bondegården Espegård. Fra Espegården blev der udstykket en mindre gård – Espehus i starten af 1800-tallet. Da Espehus ikke længere kunne løbe rundt som bondegård, blev det først lavet om til planteskole, og senere blev jorden solgt. Kommunen købte den del, der i dag er Espelunden i 1952 og lavede det om til park. Det idylliske Espehus, som havde gennemgået en renovering, blev bolig for parkens opsynsmand, Laurits Hansen og hans familie. De havde fået bevilling til forhandling af kaffe, is, læskedrikke, chokolade, tobak og varme pølser. På traktørstedets premiereaften i juni 1959 var der samlet ca. 1000 rødovreborgere. Laurits Hansen blev snart døbt Lundefar af omegnens børn. På åbningsdagen havde han hjælp af sine syv voksne børn bl.a. operasangeren Ib Hansen og operettesangeren Henning Hansen. Huset havde åbent fra tidlig morgen til sen aften, og alligevel hang der et skilt på døren, hvis der skulle komme en sen nattegæst: "Ring bare på hoveddøren. Hilsen Lundefar". Navnet Espe kommer fra et gammelt marknavn Espekier, som er en sammensætning af trænavnet esp ("ryste som et espeløv") og kær (en lille, delvis tilvokset stillestående sø). Markerne omkring dette oprindelige vådområde hørte til Espegård og lagde navn til gården.

ravhøje, krigsfæstninger, svampemarker, hjertelige kromuttere og skæve personligheder er bare nogle af de ting, du kommer til at læse om i Lokal Nyt i 2021.

Her er redaktionens nytårsforsæt om at besøge endnu flere små veje, end normalt, nemlig nået frem til Lokalhistorisk Samling, der har taget udfordringen op og vil krydre de aktuelle nyheder med perspektiver fra svunden tid.

“Rødovre er en lille kommune, hvor der bor rigtig mange mennesker tæt sammen. Her har ikke boet konger eller herremænd, men helt almindelige mennesker. Derfor er det helt naturligt, at der ikke ligger store vidtstrakte naturparker, slotte eller andre storladne landskaber,” siger lokalarkivar, Marie Drost Aakjær.

Hun synes til gengæld, at der er masser af andet spændende historie lige uden for de flestes døre.

“Jeg hører tit folk, der ikke kender Rødovres historie, konstatere, at der jo ikke er noget særlig interessant historie i Rødovre. Der er jeg helt uenig,” siger hun og forklarer:

“Der er rigtig meget interessant historie i de små steder og ting. Historier om, hvordan man har levet i fortiden. Om hverdagen, om udviklingen i den måde vi har levet på. Eksempelvis udviklingen fra et samfund, hvor de fleste var bønder til et samfund, hvor der findes 1000-vis af forskellige måder at arbejde og leve på.”

Historien binder os sammen

Det er nemlig ikke kun de nutidige nyheder, alle begivenhederne, tilbuddene og tiltagene, der tømrer os sammen som naboer og venner. Det er stederne.

“Historierne om det sted, vi bor og de mennesker, der har været her før os, knytter os sammen som samfund og knytter os til det sted vi lever vores liv. Det at have en hjemstavn, man er tæt knyttet til, hjælper os som mennesker i alle livets udfordringer,” siger Marie Drost Aakjær og tilføjer:

“Og så er Rødovre jo en af de kommuner i Danmark, hvor flest af dem, der er født her vælger at vende tilbage eller bliver boende som voksne.”

Lokalarkivaren går så vidt, som til at kalde det et særkende for Rødovre, at mange der bor her, er meget knyttede til byen.

“Historierne om de små steder, vejenes navne, stedernes historier, giver os samtidig en bedre forståelse for de steder vi færdes til dagligt og kan åbne vores øjne for, at en by ikke bare er en tilfældig samling bygninger, veje og parker, men at alting kommer et sted fra. De fortæller om hvorfor vores omgivelser ser ud som de gør og kan berige vores oplevelse af byen og gøre os nysgerrige på at vide mere,” understreger hun.

Kærlighedshistorie på vej

Et eksempel kan være, at Rødovre har en meget stor andel af rækkehuse.

“Det skyldes, at det var moderne at bygge den slags boliger netop i den periode, hvor det store byggeboom startede i Rødovre (Efter 2. verdenskrig, Red). Men det kunne også være historien om Schweizerdalsvej, hvis navn rummer en fantastisk kærlighedshistorie,” siger Marie og udfordrer dermed dine lokaljournalister til snart at lave et interview i det populære område.