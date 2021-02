Lejligheder ved Damhussøen sat til salg

Ejerlejlighederne på hjørnet af Elvergårdsvej og Annexgårdsvej er klar til indflytning Foto: Privat

bolig På grunden, der tidligere har huset en bolchefabrik og i 35 år var domicil for Brdr. Søgaard VVS, er seks energivenlige lejligheder sat til salg gennem den lokale mægler LokalBolig.

Af Christian Valsted

Hvis du er på boligjagt, altid har drømt om at bo for foden af Damhussøen, og klar til at smide fem millioner kroner efter en ny bolig, så læs trygt videre.

På hjørnet af Elvergårdsvej og Annexgårdsvej gik firmaet ’Elvergårdsvej 14’ i begyndelsen af 2020 i gang med at opføre seks nye lejligheder og efter lidt corona-retalerede forsinkelser, er lejlighederne nu klar til at tage imod deres nye ejere fra 1. april.

Salgsprocessen blev skudt i gang i sidste uge og hos LokalBolig ser man frem til at overdrage nøglerne til kommende købere, der ifølge butikschef hos LokalBolig, Jonas Bertolt Hybel, kommer til at flytte ind i et byggeri med en helt unik placering.

”Området er en af de mest populære i Rødovre om med placeringen lige ved Damhussøen er beliggenheden en ’femmer’. Lejlighederne er utrolig funktionelle og med to badeværelser, god indretning og med et godt spisekøkken tiltaler de både børnefamilierne og seniorerne,” fortæller Jonas Bertolt Hybel.

Tagterrasser med god udsigt

De seks ejerlejligheder ligger kun et stenkast fra Damhussøen og Henrik Paltoft, der er direktør for Elvergårdsvej 14, der er selskabet bag opførslen af de seks lejligheder, kalder selv udsigten fra de tre lejligheder på 1.sal, der hver har en tagterrasse på 63 kvadratmeter tagterrasse, for helt enestående.

”Taghaverne er helt fantastiske og har en udsigt af en anden verden. Jeg er virkelig stolt af det færdige resultat. Beliggenheden er virkelig god og taghaverne giver et helt unikt udemiljø,” fortæller Henrik Paltoft.

Hvor de tre lejligheder på 1. sal har tagterrasser, har de tre lejligheder i stueplan en terrasse og et havestykke.

Du kan se lejlighederne her.