Leclerc scorer sit første mål

Thor Dresler og Rødovre Mighty Bulls overrasker måske i Herning. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls spiller en god kamp i Herning, hvor den står 1-1 efter to perioder. Guillaume Leclerc har scoret sit første mål i rødovretrøjen.

Af Peter Fugl Jensen

Det var en lige start på den første periode – stort set uden afslutninger. Der var dog en stor og den tilfaldt hjemmeholdets Mads Christensen, der fik en friløber, men han overplacerede pucken.

Magnus Povlsen fik en udvisning, som han godt nok var utilfreds med, efter en tackling bag Rødovres mål, men holdkammeraterne gjorde det rigtig godt, så Herning aldrig fik ordentligt styr på deres powerplay.

Der skulle gå næsten 10 minutter, før Mighty Bulls for alvor var farlige. Phillip Schultz, der var i kæde med Popovic og Sass, lagde pucken på tværs til Popovic, der havde et åbent mål, fordi Blue Fox målmand Simon Nielsen lå ned, sendte pucken over mål.

Herfra åbnede kampen mere op og skudstatistikken gik fra 3-1 efter 10 minutter til 9-6. Det brændte på i begge ender, men det var Rødovre, som først fandt vej til nettet. Den 25-årige Leclerc kom alene mod mål og han svigtede ikke i kampen mod Simon Nielsen. Rødovre var foran i Jylland og Guillaume Leclerc har scoret sit første mål for Rødovre Mighty Bulls. Så er der forhåbentlig kommet hud på bylden.

Nu er der langt tid til slutsignalet, men for første gang i mange kampe, skal Rødovre holde en føring og ikke jagte en udligning. Det bør være en fordel.

Desværre sluttede perioden med endnu en udvisning til Rødovre, der havde seks spillere på isen. Ret bitter udvisning. Først og fremmest fordi det er noget ”junior-rod” at få sådanne udvisninger, men også fordi der kort forinden blev begået en klokkeklar tripping på en rødovreback, som ikke blev dømt.