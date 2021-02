Lærere og pædagoger akuttestes i Rødovre

Fra næste uge skal det være slut med at tage til et testcenter og vente længe på svar, hvis man arbejder på en skole eller i en daginstitution i Rødovre. Foto: Arkiv

Coronatest To gange om ugen kan medarbejderne på Rødovres skoler blive testet på deres arbejdsplads i næste uge. Kommunen har også lavet aftale om, at pædagoger i institutionerne kan kviktestes på arbejde.

Af André Bentsen

Test, test og atter test lyder mantraet fra myndighederne, der skal sikre genåbningen af vores samfund.

Hyppigere test af personale i især skoler og institutioner kan ifølge sundhedsmyndighederne halvere smitterisikoen ved en genåbning.

”Det er ret markant, og derfor skal vi have et stærkt setup på test i Rødovre,” lyder det fra borgmester, Britt Jensen (S).

Derfor vil du efter weekenden, som læser af Rødovre Lokal Nyt også opleve en voldsom opgradering af testmulighederne.

”Vi har som bekendt fået testmuligheder fast hver anden uge tre steder i Rødovre – i syd, midt og nord. Det er utroligt vigtigt, at vi har testmuligheder tæt på,” siger Britt Jensen til Rødovre Lokal Nyt og fortsætter:

”Vi kan se på tallene, at der er stor opbakning til det blandt borgerne, og der er mange, der lader sig teste, når muligheden er der lokalt. Mange tak til alle de borgere, der lader sig teste. Det er vigtigt, hvis vi skal holde smitten nede.”



Test på daginstitutioner

Rødovre Kommune har endvidere lavet en aftale med Testcenter Valby, som betyder, at de kommer ud til Rødovres daginstitutioner og tester i næste uge (uge 7, Red).

”Vi har længe efterspurgt og presset på for testmuligheder for vores dygtige personale i kommunens dagtilbud. Det er som udgangspunkt regionen, der har ansvar for at udføre test, med undtagelse af test af medarbejdere på skoleområdet, hvor Rødovre Kommune har overtaget opgaven,” understreger Britt Jensen.

Selvom arbejdet med at levere test til kommunernes arbejdspladser ligger hos regionen, hvis man ser bort fra skolerne, som er under kommunalt ansvar, vil Rødovre Kommune nu undersøge, hvordan de kan hjælpe til.

”Vi bliver nødt til at se på, om vi selv kan medvirke til at løfte opgaven, lidt på samme måde som på skoleområdet, så alle ansatte hyppigere og mere systematisk får tilbudt test,” påpeger borgmesteren, der understreger, at det skal være sikkert og trygt for de ansatte at gå på arbejde.

”Vi har rigtigt mange medarbejdere i Rødovre Kommune, som skal møde fysisk frem for at kunne varetage deres arbejde. Sundhedsmyndigheder anbefaler, at de skal kunne tilbydes kviktest løbende, og det er det, vi går efter i Rødovre,” siger hun.



Ansvar for skolerne

Overalt i Danmark har der været udfordringer med at teste de kommunale ansatte, og flere steder har man opsagt aftaler med de private firmaer, der ellers havde vundet udbuddet af kviktest fordi de ikke kunne leve op til aftalen.

I Rødovre overtager kommunen nu selv ansvaret for kviktest af personalet på skolerne.

”Når vi genåbner, skal vores medarbejdere som nævnt kunne tilbydes test løbende. Derfor har vi indgået en aftale med Falck om, at de kommer rundt til skolerne, så medarbejderne kan blive testet to gange om ugen, hvis de ønsker det,” siger borgmesteren og tilføjer:

”Vi har foreløbigt indgået aftale om det i fire uger. Det skal være så trygt og sikkert som muligt for både medarbejdere, børn og forældre at komme i skolerne.”

Staten har pålagt regionerne at prioritere plejecentrene før alle andre arbejdspladser. Her har medarbejderne fortsat mulighed for at blive testet flere gange om ugen, indtil vores ældre har opnået den fulde effekt af vaccinerne.