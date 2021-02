Kommunen vil føre borgernes bæredygtige idéer ud i livet

HER MÅ DU IKKE SOVE: Selvom kunstneren Thomas Dambo på Internettet lokker folk til at bruge den sovende kæmpe ’Louis’ som bolig, understreger Rødovre Kommune, at den ikke er egnet til bolig, og man ikke må sove i den. Heller ikke selvom der indtil i torsdags på Airnb stod, at der var plads til to personer, var nul badeværelser, ét soveværelse og én seng. Fotoarkiv.

Skal fremtidens kommunale kunstindkøb udelukkende bestå af genbrugsmaterialer, ligesom kunstner Thomas Dambos værk Sovende Louis ved Vestvolden? Rødovre Kommune vil gerne høre din bæredygtige idé frem mod en online workshop, hvor alle er inviteret med. Foto: Arkiv/Ian Nielsen

bæredygtighedslab Rødovre Kommune har en ambition om at blive grønnere og her er din idé måske ikke helt uvæsentlig.

Af Christian Valsted

”Får du også en masse gode idéer der altid ender i en skuffe? Så find dine Post-It’s frem.” Sådan lyder opfordringen fra Rødovre Kommune forud kommunens ’Bæredygtighedslab’ den 4. marts, der er en online workshop, hvor alle borgere og erhvervsdrivende er inviteret med.

19 borgere har allerede delt deres bud, hvordan Rødovre Kommune kan blive endnu mere bæredygtig. Idéer der vi blive diskuteret på en workshop, hvor du kan deltage hjemmefra sofaen.

’Flere ladestandere til elbiler, ’Bedre genbrug af affald’ og ’Deleordning af affaldscontainere ved parcelhuse, så skraldebiler kun skal tømme ved hver anden bolig’ er blot tre udvalgte bud på, hvordan Rødovre kan blive mere bæredygtig, men der er plads til flere gode idéer.

Grunden de nuværende corona-restriktioner finder workshoppen online, så du hjemmefra kan være med til at forme Rødovres grønne fremtid.

”En af de største udfordringer i vores tid er kampen for bedre miljø og klima. Derfor skal Rødovre være grønnere. Men bæredygtighed handler om meget mere. Det handler også om demokrati, økonomi, kultur og det sociale område. Vi har brug for alle gode kræfter i Rødovre – så uanset om du er ung, ældre, arbejdsløs eller direktør, så har vi brug for din gode idé,” fortæller borgmester Britt Jensen om workshoppen der varer fra klokken 17-20 og hvor der i løbet af aftenen blandt andet vil være oplæg fra Anne Glad under titlen ”Kan det bære?”.

Du kan læse mere om Rødovre Kommunes ’Bæredygtighedslab’ og tilmelde din idé lige her.