Kollaps på vestkysten

Esbjerg skøjtede lige hen over Rødovre. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls skød rigtig mange gange på mål og startede og sluttede også målfesten, men det hjælper lige fedt, når defensiven fortsat er så håbløs, at modstanderne scorer hele ni gange.

Af Peter Fugl Jensen

Et total kollaps midtvejs i 2. periode, der strakte sig fem minutter ind i 3. periode, gjorde hele forskellen mellem Esbjerg og Rødovre i en ellers jævnbyrdig match med ekstremt mange afslutninger.

I stort set hver eneste kamp runder modstanderne 30 skud mod Rødovre og denne søndag var ingen undtagelse, da Esbjerg havde 40 skud på mål. Det betød, at næsten hver fjerde skud fra de vestjyske stave fandt vej til nettet. Det er bare ikke godt nok.

Man kan ikke undskylde målmændene, Rørth stod de første 40 minutter og Muse de sidste 20 minutter, for der er mere bag kollapset.

Spillet i egen zone, og ofte også i midtzonen, er så elendigt, at modstanderne får alt for let spil. Man kan ikke længere give mindre godt backspil skylden, det er mere omfattende. Om aftaler ikke bliver overholdt eller om der er aftaler, er umuligt at svare på herfra, men fakta er, at ’misforståelserne’ er ekstreme, når Rødovres spillere ryger ind i et ’kollaps’.

Det ligner juniorhockey.

Ser vi bort fra det frygtelige kvarter, så spillede Rødovre faktisk godt og skabte ufattelig mange chancer i både 2. og 3. periode. Nuvel, efter 9-1 scoringen faldt Esbjerg voldsomt i kadence, men det ændrer ikke på, at Mighty Bulls skabte chancer på samlebånd.

Rødovres hold er godt på papiret og på ingen måde et 9-2 nederlag værdigt.

Få så styr på de aftaler, få styr på den defensiv og så skal der arbejdes som besatte og kæmpes for Tyren på brystet.

Hvor er stoltheden?

Lad dagens kollaps være det sidste i mange år fremover – det hører ikke til i Rødovre; her kæmpes der både offensivt og defensivt til vi segner.

Esbjerg satte sig på 1. periode

Denne råkolde søndag eftermiddag var der stort set samme kædeformationer for Rødovre, som til fredagens kamp mod topholdet Rungsted, hvor der blev vist lovende takter af tyrene.

Eneste ændringer var på backsiden og så var William Rørth tilbage i målet i stedet for John Muse.

Selvom Esbjerg har været inde i en mindre formnedgang, så var det ikke til at se fra kampens start. Der var tydeligt forskel på top og bund, da det meste spil og de største chancer blev skabt i Rødovres zone. Sikre indgriben af Rørth hindrede en jysk scoring – også i powerplay -, da Mighty Bulls kiksede i kæderne, efter 4. kæden havde været på is, så der var for mange spillere på isen. Det lignede længe en fortjent scoring tl hjemmeholdet, så slog 1. kæden kontra og Trevor Cheek sendte pucken i mål via stolpen. Det var Rødovres første seriøse afslutning i i kampen.

Lidt efter fik Rødovres esbjergdreng, Oliver Kjær, en hård medfart af Charles Cororan og så havde tyrene kampens første overtalsspil. Men igen – Rødovres powerplay er bare ikke godt. Heller ikke denne gang, hvor det eneste glædelige var, at Rørth fik en pause fra bombardementet.

Det så dog ud til, at Rødovre kunne komme komfortabelt ud af 1. periode fortjent eller ej. Men så kiksede 3. kæden to gange. Rødovres 3. kæde sejlede håbløst rundt i egen zone, hvilket Esbjergs stærke 1. kæde drog fordel af begge gange og sendte hjemmeholdet i front 2-1.

30 kostbare sekunder

Det var, set med rødovreøjne, en meget bedre start på 2. periode sammenlignet med 1. periode – godt hjulpet på vej af to powerplay, hvor tyrene fik afsluttet flere gange. Det var især på grund af vundne face-off.

Men så faldt det hele sammen, midtvejs i perioden. Målene væltede simpelthen ind i en lind strøm. Det var ganske simpelt forfærdeligt at se på, da vestjyderne på alle tænkelige måder havde alt for let spil.

Det hele startede med to lynscoringer af Esbjergs 2. kæde, der på 30 sekunder totalt punkterede kampen i samme skift. Herefter var der ’dømt’ total opløsning og frustrationerne udfoldede sig fuldt flor.

Det var umuligt at se på streaming, hvad der skete. Men Busenius ramte Esbjergs målmand, Mads Søgaard, så han gik ud og senere og satte Phillip Schultz en tackling, der tydeligvis ramte modspilleren i hovedet.

Det blev fulgt af scoringer til Esbjerg, mens spillet udviklet sig til hadsk stemning, som blandt andet gav Rødovre et nyt powerplay.

Det var en meget underlig periode, for Rødovre skabte mange chancer – også store, men målene de faldt i Mighty Bulls ende og det er bare ikke okay i Metal Ligaen at tabe med 5-0 i én periode. Så er der noget galt mentalt.

Undertalsscoring var prikken over i’et

Rødovre startede 3. periode med næsten fire minutter i overtal. Faceoff på faceoff blev vundet og der blev stillet fint op i powerplay, der blev afslutter flere gange, men i stedet for en reducering, der kunne redde lidt af æren, så scorede Esbjerg i undertal. Det var prikken over i’et i Rødovres totale kollaps.

Det var i øvrigt første skud på John Muse, så en udskiftning på målmandsposten så ikke ud til at hjælpe. Det blev ikke bedre af, at Esbjerg også scorede på deres andet skud i 3. periode.

Bagud 9-1 frygtedes en gigantisk ydmygelse på vestkysten.

Nyankomne Jeremy Beaudry reducerede heldigvis et halvt minut senere og scorede dermed sit først mål i rødovretrøjen og målet så ud til at ændre kampens karaktér, for Esbjerg gik ned i gear og heldigvis var der ærekærhed i Rødovres boks, for spillerne kørte på og arbejdede hårdt for yderligere en reducering, som godt nok aldrig kom, men mentalt var det vigtigt, tyrene ikke kollapsede yderligere.