Klart budskab fra kommunen: Gå IKKE ud på isen på søerne

”Gå ikke ud på isen på søerne i Rødovre - isen er ikke tyk nok, og det er derfor farligt,” lyder det klare budskab fra Rødovre Kommune Foto: SignElements

ingen færdsel Hvis du pønser på at prøve dine skøjtefærdigheder af lokalt, så må du væbne dig med tålmodighed lidt endnu. I Rødovre er det kun søen i Schweizerdalsparken, hvor det kan blive aktuelt at åbne for færdsel, og det sker tidligst i næste uge, hvis frosten fortsætter.

Af Christian Valsted

Det er fristende at plante sine fødder på en frossen sø, men budskabet fra Rødovre Kommune er ikke til at tage fejl af; Gå IKKE ud på isen.

I denne uge har flere borgere trodset kommunernes og politiets advarsler om at lege bambi på glatis og i København er flere personer blevet sigtet for ulovlig færdsel på de tilfrosne søer.

I Rødovre er de kommunale søer alle dækket af et flot lag is, men det er kun søen i Schweizerdalsparken, hvor det kan blive aktuelt at åbne for færdsel, da der i alle de andre søer er gennemstrømning. Blandt andet med tilløb af overfladevand med salt, der sænker frysepunktet og derfor kan skabe uens isdække.

”Eksempelvis er der stadig åbent vand i Stadionsøen, som modtager overfladevand fra Søparken,” oplyser Rødovre Kommunes afdeling for Park og Natur.

Rødovre Kommune måler på isen i Schweizerdalsparken igen i dag og hvis frosten fortsætter, vil det formentlig først være i næste uge, at den er sikker at færdes på.

”Vi melder ud, straks det sker. Den er meget længe om at fryse til acceptabel tykkelse, antageligt grundet tilløb af lunt grundvand,” lyder det fra Rødovre Kommune.

Glem Damhussøen

Du behøver heller ikke rette blikket mod Damhussøen, hvis du vil tage kampen op mod elementerne. Københavns Kommune oplyser nemlig, at søen ikke bliver godkendt til færdsel. Det skyldes at uberegnelig gennemstrømning skaber såkaldte våger i søen. Og hvad er en våge, tænker du måske? Ifølge ordnet.dk er en våge en ’vandfyldt åbning i et ellers isdækket vandområde, frembragt ved at man har hugget hul i isen, eller naturligt pga. strøm eller vind’.