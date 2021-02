Kan Kongebro mane spøgelserne i jorden?

Konservatives lokale gruppeformand, Kim Drejer Nielsen, vil gerne vide om formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), kan garantere, at der ikke med Socialdemokratiets stemmer kommer en indskrænkning af kørebanen på Tårnvej Foto: Arkiv

læserbrev Jan Kongebro langer ud efter undertegnede, den konservative gruppe og DF i Rødovre Lokal Nyt d. 3/2. Han lader dog til at have fået partifarverne galt i halsen. Det Konservative Folkepartis partifarve er grøn – ligesom vores politik.

Af Kim Drejer Nielsen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti.

Men vores politik er også realistisk. Vi gør os ikke tanker om at bilerne forsvinder ved at fjerne p-pladser eller hindre fremkommeligheden. Det skaber kun bilister, der leder efter en p-plads, bilkøer og biler, der holder i tomgang. Intet af det hjælper på luftforureningen – tværtimod. I det konkrete tilfælde mener vi, at det er vigtigt, at regeringen bliver gjort opmærksom på vores forbehold så tidligt i processen som muligt.

Vi havde en lignende diskussion mht. letbanen langs Ringvejen for ca. 10 år siden. Dengang fremsatte jeg også reservationer overfor letbanen, såfremt det betød en indskrænkning af kørebanen. Dengang blev jeg fortalt, at Letbanen ville køre i eget tracé, og derfor ikke ville hindre fremkommeligheden. Det stillede jeg mig tilfreds med. Men i praksis har letbanen visse steder alligevel betydet en indskrænkning af kørebanen, bl.a. i Lyngby. Jeg har derfor også givet udtryk for, at jeg følte mig ført bag lyset i den sag.

Belært af erfaringen gælder det om at gøre opmærksom på sine reservationer i god tid. Beslutninger om baneføring m.m. er hurtigt ude af kommunens hænder, og så fanger bordet. Når det er sagt, så håber jeg da, at min bekymring viser sig at være grundløs.

Som jeg korrekt er citeret for i Rødovre Lokal Nyt d. 13/1: ”Hvis det kan fungere uden at indskrænke Tårnvej, så er det helt fint, men jeg vil gerne se det, før jeg tror det”.

Fra konservativ side er vi helt med på effektiv kollektiv trafik. Det ville Jan Kongebro også have opdaget, hvis han havde læst hele mit indlæg. Spørgsmålet er om BRT-linjen er den rette løsning, og hvad omkostningerne for den øvrige trafik er.

Derudover er vi i tvivl om hvorfor området omkring Rødovre Centrum skal gøres til stationsnært kerneområde. I Rødovre Kommune, der plejer stationsnære kerneområder at blive brugt til at indskrænke antallet af p-pladser. Hvis det ikke handler om dét, hvad handler det så om?

Kan formanden for Teknik- og Miljøudvalget derudover garantere, at der ikke med Socialdemokratiets stemmer kommer en indskrænkning af kørebanen på Tårnvej?

Det må være til at svare på.