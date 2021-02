Kan du forvandle Trekanten til medborgerhus

Hvad synes du er vigtigt, hvis Trekanten skal blive til et uformelt mødested med kultur og dannelse? Foto: Brian Poulsen

Workshops Først skulle det spares væk, men nu skal Islev Bibliotek Trekanten forvandles til et medborgerhus. Spørgsmålet er, hvordan, og det er dig, der skal komme med svaret. Rødovre Kommune håber nemlig på borgernes input i udformningen af det nye medborgerhus.

Af André Bentsen

Her er de fire spor: Spor 1: Socialt og uformelt mødested – mødested med dagligstuestemning og fx etablering af café, fællespisning i lokalerne mv.



Spor 2: Generationsmøder – ml. børn fra dagpleje og børnehaver og ældre fra plejehjem om dagen samt med børnefamilier og pårørende fra plejehjem og friske bedsteforældre i weekenden.



Spor 3: Kultur, musik & dannelse – litteratur, foredrag, udstillinger, kultur-events, læsning med børn, lektiehjælp, lokalhistorie og enkle musikarrangementer fx akustisk på eget klaver, guitar og rytmikinstrumenter.



Spor 4: Udeliv og bæredygtighed - på de grønne arealer omkring Trekanten fx udendørs træning, koncerter, bålplads, vandreture, hængekøjer og genbrugsaktiviteter som fx byttedag, loppemarked, repairs shop, upcycling.



Hvordan laver man et mødested med dagligstuestemning, der både favner børnefamilier og sætter scenen for kulturelle musikalske oplevelser?

Det er nogle af de spørgsmål, som Trekanten håber, borgerne i Rødovre vil hjælpe med at svare på, når de den 10. februar klokken 15.30 skyder en spændende proces med at omdanne Islev Bibliotek til et medborgerhus i gang.

Der kommer masser af andre muligheder for at kunne give sine input med, men på den online idéworkshop den 10. februar, forsøger de ansatte sammen med konsulentfirmaet Resonans at invitere til en strøm af ideer fra borgere og aktive ildsjæle virtuelt mellem klokken 15.30 og 18.

Biblioteket håber, at rigtig mange vil deltage i processen.

”Vi har i efteråret interviewet borgere, foreninger og medarbejdere om deres drømme for fremtidens Islev bibliotek – og hvordan det mulige fælles hus kan udvikle sig på kort og lang sigt,” fortæller bibliotekar, Sanna Stagaard Gade.



Flere bolde i spil

Responsen fra de mange interviewpersoner har været meget positiv mener hun.

”Og der er stor energi omkring udviklingen af både det nuværende bibliotek i Islev – og de nye tanker om et medborgerhus.”

På baggrund af interviewene tegner der sig foreløbigt fire udviklingsspor, som der både vil blive arbejdet videre med på den virtuelle idéworkshop, og senere på andre måder.

Det gælder blandt andet, medborgerhuset skal være et socialt og uformelt mødested, hvor forskellige generationer kan være samtidig, men også temaer som kultur, musik og dannelse går sammen med udeliv og bæredygtighed igen blandt de ting, der skal spilles bold op af.

”Det er disse fire spor, der skal videreudvikles på den virtuelle workshop den 10. februar. Workshoppen er første skridt. Har man ikke mulighed for at deltage her, bliver der andre lejligheder til at bidrage og komme sit med input,” lover Sanna Stagaard Gade.



Tryg inddragelse

Hendes chef, Lone Terpgård-Jensen håber, at mange vil deltage.

”Der er allerede flere, der har meldt sig, men vi vil gerne have endnu flere til at deltage, da det ser spændende ud med de forskellige workshops,” siger hun og tilføjer:



”Udfordringen i denne her tid er, hvordan vi får inddraget folk på en tryg måde. Vi håber, at når situationen bedres, at vi kan invitere ind til noget, der er med fysisk fremmøde. Indtil da vil vi gerne hjælpe dem, der er usikre på teknikken, og derfor skal man tilmelde sig for at få udleveret linket til den enkelte workshop.”