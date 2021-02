Jettes garderobeskab sprænger Hjælpebanken

Der var tøj nok til ti familier, da Jette forleden lod andre hæve nyt tøj, nye sko og jakker fra hendes konto i Hjælpebanken Rødovre. Foto: Red.

Hjælpebanken Jette Jensen satte sko og tøj ind på karmakontoen i Hjælpebanken Rødovre og blev blæst fuldstændig baglæns af taknemmelighed. ”Jeg har aldrig prøvet at få både nye sko, bukser og bluser samtidig før,” siger ung fyr, der var én af de mange modtagere.

Af André Bentsen

MELD DIG IND I HJÆLPEBANKEN I Hjælpebanken kan du tilbyde hjælp til alt mellem himmel og jord!

Du kan også bede om hjælp anonymt ved at skrive til administrator - og så sætter vi dig i kontakt med én af Rødovres hjælpere.

Tilbyder du din hjælp - eller har du brug for hjælp - som gruppe, hold, forening, familie eller lignende - er det samtidig muligt at oprette begivenheder i gruppen, som vi kan invitere alle til at byde ind på!

I en tid, hvor mange frygter for at miste deres arbejde, eller måske har færre muligheder, end normalt, hitter Hjælpebanken Rødovre ikke kun som et sted, hvor man rækker ud og får gjort vigtige tjenester. Flere og flere giver nu deres brugte møbler, tøj og legetøj videre, så andre med mere brug for dem, kan få hjælp og glæde. En af dem, der blev overvældet over den store interesse, er Jette Jensen.

Bevæbnet med et kamera og omringet af kæmpe sække med tøj, tasker og sko meldte hun sig til tjeneste i Hjælpebanken og gik i krig for den gode sag.

Fyldte hele stuegulvet

En time senere væltede det ind med spørgsmål om størrelser og aftaler blev lavet. Tøjet fyldte hele stuegulvet og Jette måtte ligge to videoer op, hvor hun gennemgik alle de ting, der var at vælge imellem. Ikke bare én, men mange familier fik hjælp i form af en ny garderobe.

”Vi valgte at give alt tøj væk, da vi egentlig synes, vi har rigeligt, og synes faktisk ikke det er rimeligt at begynde at tage penge for brugt tøj, når der nu er rigtig mange, der mangler,” fortæller Jette, der også synes, at coronasituationen påvirkede beslutningen. Corona og så en lidt sød hændelse i den lokale Netto.



Her kan du se Jettes oprindelige opslag i Hjælpebanken Rødovre:

https://www.facebook.com/jette.jensen.180/videos/10164825734695105

”For tiden er der ikke meget glæde at hente. For at gøre en historie kort, stod jeg forleden i Netto i køen bag ved en ung mor med sin søn. Han ville gerne have en plade chokolade, men moderen forklarede ham meget pænt, at det var der ikke lige penge til i denne omgang,” starter Jette.

”Måske næste gang,” sagde moderen, der blev overrasket over at opdage, at Jette på vej ud af butikken havde købt chokoladen og smuglet den ned i hendes taske med et stille ’Go aften’.

”Den glæde, jeg så bare for en plade chokolade… ihh guder det var rart, så jeg tænkte straks, hvis den kan gøre så meget gavn, så kan mine ting også gøre det for nogle som virkelig mangler.”

Oprigtig næstekærlighed

Og hun fik ret. På rekordtid udøvede Hjælpebanken Rødovre sin magi og flere meldte glade tilbage. Hjælpebanken har nemlig fjernet det trin på trappen, der hedder frygt for at bede om hjælp, da det for mange kan virke ydmygende.

”Jeg tror faktisk ikke, hvis man gør det på en sober og ordenlig måde, at det er grænseoverskridende at tage imod hjælp,” siger Jette.

”Som jeg fortalte nogle af dem, der kom og hentede tøj, så bliver jeg lige så glad for, at tøjet ikke skal gå til spilde, og at nogen kan blive glade for lidt nyt tøj. Det er bare skønt at mærke, og man bliver helt varm indeni, når man ser andre oprigtigt bliver så glade. Det er den vildeste oplevelse,” tilføjer hun.

Især en af dem, der fik fornyet garderoben gennem Hjælpebanken Rødovre, gjorde indtryk.

”Den dreng, der var nede og hente så meget tøj, som han aldrig havde prøvet før. Nye sko, nye bukser og nye bluser på én gang. Det var lige så stort at mærke for mig, som for ham,” understreger Jette Jensen, der ikke er i tvivl om, hvorfor det er en god idé at være med i Hjælpebanken og hjælpe andre.

”Jeg kan kun sige; hvis man går og har lidt ondt i sjælen, så hjælp andre. Det heler alt. Ikke fordi, vi går og har det skidt, men den selvtilfredshed med at give til nogen, der virkelig mangler, er uimodståelig. Jeg kan kun anbefale det.”