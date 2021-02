Anders Torm Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti Foto: Presse

debat I avisen den 3. februar 2021 gør folketings- og regionrådskandidat for Socialistisk Folkeparti, Rasmus Sylvest Mortensen, sig til talsmand for, at kommunalpolitikerne i Rødovre skal gøre mere for at forhindre, at kommunens leverandører fører penge i skattely.

Af Anders Torm Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti

Rasmus skriver bl.a.: ”Det er ekstremt usolidarisk og borgernes skattekroner skal ikke bruges til, at de rige kan berige sig selv yderligere på bekostning af samfundets svageste, vores børn og sundhedsvæsnet”. Ja, så kender vi venstrefløjens skræmmeretorik og symbolpolitik igen.

Virksomheder behøver altså ikke være solidariske. De må rigtig gerne tage medansvar for det samfund de er en del af. Det gør de fleste heldigvis også når de skaber vækst, arbejdspladser og velstand til vores samfund. De skal naturligvis overholde love og regler, men først og fremmest skal de i en fri og fair konkurrence konkurrerer med hinanden om at levere lavere priser og højere kvalitet – til gavn for forbrugere og samfund.

Der er jo ingen, som mener, at skattely og skatteunddragelse er af det gode. Men Rasmus, nogle problemstillinger er bare komplekse – og kan ikke løses med snuptagsløsninger. Skal disse problemer løses, kan det kun ske i et internationalt samarbejde. Fx i EU eller WTO. Ikke i kommunalt eller regionalt regi.

I øvrigt er du for sent ude. Vi har i kommunalbestyrelsen så sent som i december 2018 taget stilling til et forslag fra SF og Enhedslisten om at tiltræde Oxfam IBIS’ charter for skattelyfri kommuner. Det blev stemt ned med 16 stemmer mod 3.

Og heldigvis for det. For det, at vedtage nogle fine ord i et charter, ændrer jo ikke noget i den virkelige verden. Det er jo ikke kommuner eller regioner, som laver skattereglerne. Det besluttes i Folketinget.

Der findes allerede i dag regler som gør at en kommune kan udelukke en virksomhed fra at afgive tilbud hvis virksomheden er dømt for skatteunddragelse eller ikke overholder konventioner Danmark har tilsluttet sig.

Jeg synes derfor, at du skal stikke piben ind. Hvis du vil have mulighed for at udelukke flere virksomheder fra at byde på offentlige opgaver, er det en opgave for Folketinget – ikke kommuner og regioner. Ret din henvendelse der hen, hvor den er relevant.