Ingen Irma i IrmaByen

Aldi og Rema1000 rykker ind i IrmaByen på det sidste ledige byggefelt på hjørnet og Korsdalsvej og Fjeldhammervej. Foto: Brian Poulsen

irmabyen På det sidste byggefelt i IrmaByen skal der opføres boliger og blandet liberalt erhverv, herunder to supermarkeder. Det bliver dog ikke en Irmaforretning og det ærgrer både Coop Danmark og ELF Development, der trods dialog ikke fandt fælles fodslag.

Af Christian Valsted

Man skulle mene, at det lå lige til højrebenet, at der blev åbnet en Irmaforretning i IrmaByen, men sådan bliver det ikke.

Rødovres hurtigt voksende bydel tager snart hul på byggeriet af det sidste byggefelt på hjørnet af Korsdalsvej og Fjeldhammervej. Her skal der bygges leje- og seniorboliger og en god håndfuld forretninger. Blandt andet vil både Aldi og Rema1000 åbne supermarkeder på det sidste byggefelt.

”IrmaByen får egne indkøbsmuligheder og det er en fin afslutning på bydelen,” fortæller CEO hos ELF Development, Jan Kristensen.

Siden de første bygninger begyndte at skyde op af jorden i IrmaByen har det været en kongstanke hos byudviklerne hos ELF Development, at der på et tidspunkt skulle åbne en Irmaforretning og derfor ærgrer det også Jan Kristensen, at det ikke er lykkedes at lande en aftale med Coop Danmark.

”Med hensyn til forretningerne havde det naturligvis været optimalt at kunne placere en Irmaforretning i IrmaByen. Det har været vores ambition fra starten, men vi har måtte sadle om undervejs i processen. ELF har ad flere omgange været i kontakt med COOP/Irma med henblik på at indgå en aftale om placering af en butik i byggefelt 1 i IrmaByen, men det er ikke lykkedes,” fortæller Jan Kristensen.

Coop: Økonomien hang ikke sammen

Og det er ikke kun ELF Development der ærgrer sig. Det gør Coop Danmark faktisk også. Koncernen har regnet på tallene og kan ikke få økonomien til at hænge sammen.

”Det ville have været oplagt og helt naturligt, hvis der var kommet en Irmabutik i IrmaByen, men det havde krævet et andet kundegrundlag og de rigtige økonomiske rammer. Vi har været i dialog med ELF Development, men huslejen og den forventede indtægt hang ikke sammen,” forklarer Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop Danmark.

Aldi og Rema1000 har i modsætning til Coop Danmark set muligheder i IrmaByen og udover de to supermarkeder, vil der åbne flere andre forretninger på det sidste byggefelt på hjørnet af Korsdalsvej og Fjeldhammervej.

”Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvilke forretninger, der passer bedst til vores bydel, men jeg kan ikke løfte sløret for, hvem vi taler med,” siger Jan Kristensen fra ELF Development.